Teatros de ópera pelo mundo: palcos grandiosos da música

As casas de ópera são reconhecidas por abrigar algumas das produções mais marcantes da história e seguem, até hoje, como importantes centros da música clássica no mundo. Confira alguns desses espaços de grande relevância cultural.Por Flipar
Em 18 de setembro de 1809, a Royal Opera House, em Londres, foi devastada por um grande incêndio. Foi o segundo a atingir o teatro, que era conhecido na época como “Theatre Royal” em Covent Garden. O incêndio começou à noite e destruiu a bela construção.
Royal Opera House (Londres, Inglaterra) – Inaugurada em 1732 e situada em Covent Garden, é uma das mais importantes casas de ópera da Europa. Reconhecida por sua excelência artística, abriga companhias de prestígio e recebe montagens de alto nível com alguns dos maiores nomes da ópera e do balé mundial.
Teatro alla Scala (Milão, Itália) – Inaugurado em 1778, é uma das casas de ópera mais famosas do mundo. La Scala é sinônimo de tradição operística e recebe grandes produções e renomados artistas.
Metropolitan Opera House (Nova York, EUA) – Parte do Lincoln Center, o “Met” é uma das maiores e mais prestigiadas casas de ópera do mundo, famosa por suas grandes produções e pela qualidade de suas apresentações.
Vienna State Opera (Viena, Áustria) – Este teatro em Viena é um dos mais importantes da Europa. A Ópera Estatal de Viena é famosa tanto pela grandiosidade de suas produções quanto por sua programação extensa, com apresentações quase diárias.
Viena, particularmente, é uma cidade famosa mundialmente pela tradição musical, pois foi o lar de compositores icônicos, incluindo Mozart, Beethoven, Schubert e Johann Strauss II, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da música clássica.
Mas, diferentemente do que muitos pensam, Mozart (foto) e Beethoven nunca se apresentaram na Vienna State Opera , pois ambos morreram antes da inauguração do teatro em 1869.
O maior compositor que se apresentou na Vienna State Opera foi Richard Wagner (1813-1883). A Vienna State Opera foi palco da estreia de várias de suas óperas, e Wagner frequentemente dirigia suas próprias obras.
Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina) – Reconhecido por sua acústica excepcional, o Teatro Colón é considerado um dos melhores teatros de ópera do mundo e é um marco cultural da América Latina.
Opera Garnier (Paris, França) – Também conhecido como Palais Garnier, é uma das casas de ópera mais icônicas por sua arquitetura exuberante e história. O edifício em si é uma obra-prima do design.
Semperoper (Dresden, Alemanha) – A Semperoper é famosa por sua história e tradição, além de ser um importante centro cultural da Alemanha. Ela se destaca tanto por suas produções de ópera quanto pela arquitetura neorrenascentista
Bolshoi Theatre (Moscou, Rússia) – Uma das mais antigas casas de ópera do mundo, o Teatro Bolshoi é famoso por suas produções de ópera e balé. Sua influência na cultura russa é imensa.
Sydney Opera House (Sydney, AustrÃ¡lia) – Embora seja relativamente nova (inaugurada em 1973), a Sydney Opera House Ã© um Ãcone global tanto pela arquitetura Ãºnica quanto pela importÃ¢ncia cultural na AustrÃ¡lia e no mundo.
Liceu (Barcelona, Espanha) – O Gran Teatre del Liceu é uma das mais importantes casas de ópera da Espanha e da Europa, com uma história rica e uma programação de alto nível.