Cidades da Colômbia: lugares com cultura e história que atraem visitantes

Localizada ao norte da América do Sul, a Colômbia faz fronteira com cinco países, inclusive, o Brasil, no Amazonas. Sendo banhada pelo Mar do Caribe ao norte e pelo Oceano Pacífico ao oeste. O clima é predominantemente Equatorial, e por localizar-se próximo a linha do equador, o clima é constante o ano inteiro.Por Flipar
Com uma população de mais de 47 milhões de pessoas, a Colômbia tem a 28ª maior população do mundo e a segunda maior da América do Sul, depois do Brasil. É o segundo país mais populoso com a língua espanhola como idioma oficial, atrás somente do México. Veja lugares que são referências do país.
Bogotá, a capital, possui pontos de referência da era colonial, como a sala de espetáculos de estilo neoclássico, Teatro Colón, e a Iglesia de San Francisco, do século XVII. Além de museus populares, incluindo o Museo Botero, que exibe arte de Fernando Botero, e o Museo del Oro, que exibe peças em ouro pré-colombianas.
Terceira capital mais alta do mundo, a mais de 2.600 metros acima do mar, Bogotá é cosmopolita, tem mais de 7 milhões de habitantes e é o centro administrativo e cultural do país. Tem restaurantes, museus, centros comerciais, eventos de arte e vida noturna agitada.
Cartagena é uma cidade portuária na costa caribenha da Colômbia. Ela fica à beira-mar, possui clima tropical e tem praias muito procuradas. Também tem a ilha de Barú, com praias de areias brancas e palmeiras, e as ilhas do Rosário, conhecidas por seus recifes de corais, podem ser acessadas de barco.
Cidade mais rica da Colômbia, Medellín é conhecida como “eterna primavera” devido ao seu clima ameno, recebe a famosa Festa das Flores anual. Ela é colorida e tem uma alma popular e antiga, com um toque artístico, graças aos museus e esculturas de Fernando Botero, um dos mais importantes artistas colombianos.
. Todos os anos no começo do mês de agosto Medellín se enche de cores para a Feira das Flores, que foi criada em 1957 e tem o desfile de “silleteros”, com agricultores produzindo arranjos florais.
Capital da Salsa, Cali é um destino que ganhou fama internacional em razão da sua vida cultural ativa, ritmos envolventes e gastronomia saborosa. Está situada entre a cordilheira ocidental e a cordilheira central dos Andes, nas margens do rio Cauca.
Com 19.256 hectares, o Parque Nacional Natural de Tayrona conta com 34 praias banhadas, sendo seis delas com o mar mais calmo, como Bahia Caoncha, Cañaveral, Arecifes, etc.
A cidade mais colorida da Colômbia, Guatapé é uma espécie de Búzios, com ilhas. O local é merecidamente famoso por duas atrações: os zócalos e a Piedra del Peñol. É chamada de “Pueblo de Zócalos”, um apelido justificado porque todas as casinhas do centro histórico têm pinturas coloridas nas fachadas.
Um dos principais destinos turísticos do país, Salento é representada pelas plantações de café, com as fazendas e o Valle de Cocora. A produção deste alimento, atualmente, envolve nada menos que meio milhão de agricultores e permanece como uma das principais atividades econômicas do país.
As Ilhas do Rosário formam um arquipélago com 27 ilhas de características e tamanhos diferentes, algumas são desertas e preservadas, outras possuem a estrutura de Beach Clubs e Resorts que recebem os turistas para um Day Use ou pasadia.
Santa Marta, situada na baía de mesmo nome, é um dos principais destinos turísticos do Caribe colombiano. Tem a localização entre a Sierra Nevada de Santa Marta, com os picos mais altos do país, e o Mar do Caribe.
Buriticá 200 ou “Cidade Perdida! é uma jazida arqueológica colombiana situada na Serra Nevada de Santa Marta, no vale médio do rio Buriticá, entre 500 e 2 mil metros de altitude. Nela, existem cerca de 32 ruínas arqueológicas localizadas em diferentes níveis de altitude e com uma intrincada infraestrutura lítica devido ao escarpado do terreno.
Considerado por muitos como “o rio mais bonito do mundo”, Caño Cristales, também conhecido como o “Rio de 5 Cores”, no município de La Macarena. A mistura de cores acontece nas transições das estações seca e chuvosa e conta com a presença de plantas e algas.
San AndrÃ©s tem cerca de 26 quilÃŽmetros quadrados de terra rodeado do chamado “mar de sete cores” , sendo uma autÃªntica ilha do Caribe. Ã? um destino acessÃvel e democrÃ¡tico, com poucas hospedagens de luxo, que unem turistas e moradores locais.
Barranquilla é famosa por ser cidade natal da cantora Shakira e também tem um carnaval que mistura elementos das culturas europeia, africana e indígena. Conta com personagens, danças e carros alegóricos. Um desfile com foliões fantasiados e a presença de personagens típicos como Marioondas, Rei Momo, Maria Moñitas e o Homem Caimán.
O Vale Cocora é uma região que abriga algumas das belezas naturais mais bonitas da Colômbia. Ele preserva verdes vales da zona cafeeira de café colombiano em Salento. Faz parte do Parque Nacional Natural Los Nevados e conta com uma infraestrutura básica de pequenos restaurantes, bares rústicos e cafés para turistas.
O Ouro Calima é um museu arqueológico dedicado à cultura Calima, localizado no centro histórico de Santiago de Cali, Colômbia. O local mostra as expressões artísticas e culturais das populações pré-hispânicas.