Muito além das aves: conheça animais que também se reproduzem por ovos

As aves são os animais mais frequentemente associados a ovos. Até porque muitos são consumidos por seres humanos. Mas outras espécies também se reproduzem em ovos.Por Flipar
Alguns são ovíparos, com postura externa, enquanto outros são ovovivíparos, em que os ovos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea até a eclosão.
Os peixes também se reproduzem por ovos, conhecidos como ovas, liberadas geralmente na água para fecundação externa. Em algumas espécies, essas ovas são utilizadas na produção de caviar, considerado uma iguaria sofisticada e valorizada na gastronomia.
Os répteis também se reproduzem por ovos, que costumam ter casca mais resistente, adaptada ao ambiente terrestre. Em espécies como os jacarés, a cópula ocorre na água, mas os ovos são depositados em ninhos feitos em terra, geralmente com vegetação. A temperatura do ninho pode influenciar o desenvolvimento dos filhotes.
As aranhas também se reproduzem por ovos, sendo classificadas como ovíparas. Elas envolvem os ovos em sacos de seda, que ajudam a proteger as crias contra predadores e condições do ambiente. Em muitas espécies, a fêmea permanece próxima ou carrega o saco até a eclosão.
Moluscos, como lulas e polvos, também se reproduzem por ovos, geralmente depositados em estruturas protegidas no ambiente marinho. Em algumas espécies, os filhotes já nascem semelhantes aos adultos, enquanto em outras passam por uma fase inicial diferente antes de se desenvolverem completamente. Esse processo varia conforme o grupo e as condições do habitat.
Anfíbios, como sapos e rãs, também se reproduzem por ovos, que podem ser depositados na água ou em ambientes úmidos em terra. Em muitas espécies, esses ovos se transformam em girinos antes de atingir a forma adulta. A quantidade costuma ser elevada, mas apenas uma parte dos filhotes sobrevive até as fases seguintes.
Há também insetos que se reproduzem por ovos, muitas vezes com superfície pegajosa para aderir a diferentes superfícies. Baratas, por exemplo, agrupam os ovos em estruturas chamadas ootecas, que ajudam na proteção. Já algumas moscas podem depositar centenas de ovos em pouco tempo, garantindo a continuidade da espécie mesmo com alta taxa de perda.
Outra curiosidade é que, na maioria das espécies, as fêmeas são responsáveis pelo desenvolvimento dos ovos. No entanto, no caso do cavalo-marinho, ocorre o contrário: o macho abriga os ovos em uma bolsa no corpo até o nascimento. Esse comportamento é raro na natureza e chama a atenção pela inversão de papéis reprodutivos.
A fêmea deposita os ovos em uma bolsa localizada na região abdominal do macho. Ele abriga e fornece condições adequadas para o desenvolvimento dos embriões. Após cerca de 2 a 7 semanas, os filhotes são liberados já formados.
Por causa da Páscoa, associada simbolicamente a coelhos e ovos, muitas crianças — e até adultos — acabam confundindo as características desses animais. Na realidade, coelhos são mamíferos e não se reproduzem por ovos, apesar da associação cultural bastante difundida.
Mas os coelhos são mamíferos e não se reproduzem dessa forma. Os únicos mamíferos que botam ovos são o ornitorrinco e as equidna, pertencentes a um grupo raro conhecido por essa característica.