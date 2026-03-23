Brasileiros famosos que têm origem libanesa

No Brasil, há uma das maiores comunidades de descendentes de libaneses do mundo. Estima-se que entre 7 e 10 milhões de brasileiros tenham essa origem, número que pode superar a população do próprio Líbano. Entre eles, estão diversas personalidades de destaque na política, nos negócios e na cultura. Confira a seguir algumas delas!

Por Flipar