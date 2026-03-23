Brasileiros famosos que têm origem libanesa

No Brasil, há uma das maiores comunidades de descendentes de libaneses do mundo. Estima-se que entre 7 e 10 milhões de brasileiros tenham essa origem, número que pode superar a população do próprio Líbano. Entre eles, estão diversas personalidades de destaque na política, nos negócios e na cultura. Confira a seguir algumas delas!Por Flipar
Almir Sater – Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o cantor e instrumentista tem raízes libanesas por parte de pai. Na versão de 2024 da novela “Renascer”, o artista interpretou um imigrante libanês, Rachid, em sua juventude.
Antonio Tabet – O ator e humorista, um dos criadores do canal Porta dos Fundos, tem ascendência libanesa por parte do avô paterno.
Beatriz Haddad Maia – Melhor tenista brasileira da atualidade, a atleta paulistana tem ascendência libanesa pelo lado materno.
Sabrina Sato – A apresentadora e modelo tem avô paterno libanês, responsável pelo seu segundo sobrenome, Rahal.
Leda Nagle – A jornalista e apresentadora é neta de libaneses. Ela é mãe do ator Duda Nagle, que foi casado por sete anos com Sabrina Sato.
Fernando Haddad – O ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda é filho de Khalil Haddad, que emigrou do Líbano para o Brasil. Sua mãe, Thereza Goussain Haddad, nasceu no Brasil, mas era filha de libaneses.
Michel Temer – O ex-presidente da República (2016 – 2018) é filho de imigrantes libaneses. Ele nasceu na cidade de Tietê, no interior de São Paulo, em 1940.
Ellen Jabour – A apresentadora e ex-modelo tem ascendência libanesa. Ela nasceu em Brasília, no Distrito Federal.
Evandro Mesquita – O ator e cantor, conhecido como vocalista da banda de rock Blitz, é descendente de libaneses e carrega o sobrenome Nahid.
Raimundo Fagner – Nascido no Ceará, o cantor é filho do imigrante libanês José Fares Haddad Lupus.
João Bosco – Um dos principais nomes da música brasileira, o cantor e violonista é filho de um imigrante libanês.
Guga Chacra – O jornalista da Globo News, especialista em noticiário internacional, é neto de libaneses pelo lado paterno.
Juca Kfouri – Um dos mais conhecidos jornalistas esportivos do Brasil, é descendente de libaneses pelo lado paterno.
Milton Hatoum – Um dos principais escritores brasileiros vivos, é descendente de libaneses e esse traço está bastante presente em sua literatura. Um exemplo disso é o romance “Dois Irmãos”, que se passa em uma família com origem no país.
Nizan Guanaes – O publicitÃ¡rio, nascido na Bahia, tem origem libanesa por parte da avÃ³ materna.
Raduan Nassar – Escritor vencedor do Prêmio Camões (2016), o mais importante em língua portuguesa, o autor de “Lavoura Arcaica” é filho de imigrantes libaneses.
William Bonner – O jornalista nascido em São Paulo é neto de libaneses de ambos os lados da família, paterno e materno.
Wanderléa – A cantora, um dos ícones da Jovem Guarda, nasceu em Minas Gerais é tem ascendência libanesa. Seu nome de batismo é Wanderléa Charlup Boere Salim.