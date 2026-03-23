Fim da patente da semaglutida deve aumentar acesso a canetas emagrecedoras no Brasil; veja dicas para evitar produtos falsos

Com o fim da patente da semaglutida (substância usada nas canetas emagrecedoras), é esperada uma expansão no acesso a esses fármacos no Brasil, embora a chegada desses produtos ainda dependa da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por Flipar