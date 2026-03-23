Riquezas naturais pelo mundo: países que se destacam pela abundância de recursos

Alguns países se destacam no cenário global pela abundância de recursos naturais, que impulsionam suas economias e influenciam seu desenvolvimento. Essas riquezas incluem desde minerais valiosos até vastas reservas de água e biodiversidade. A seguir, veja exemplos de nações reconhecidas por esse patrimônio natural.Por Flipar
RÚSSIA: O petróleo e o gás natural estão entre os principais recursos da Rússia, sendo fundamentais para sua economia. Essas riquezas energéticas geram bilhões em receita e têm papel importante no desenvolvimento industrial do país. Além disso, o território russo abriga vastas reservas que reforçam sua relevância n
ESTADOS UNIDOS: O carvão, o ouro e o gás natural estão entre os principais recursos da Estados Unidos, com papel relevante na economia e no desenvolvimento industrial. Essas riquezas contribuem para o abastecimento energético e para a solidez de setores estratégicos. Juntos, esses recursos refor
ARÁBIA SAUDITA: O petróleo e o gás natural são os principais recursos da Arábia Saudita, sustentando grande parte de sua economia e gerando receitas bilionárias. Essas riquezas energéticas têm papel central no desenvolvimento do país e no financiamento de grandes projetos. Além disso, contribuem
CANADÁ: O petróleo, o urânio e a madeira estão entre os principais recursos da Canadá, com forte impacto na economia e no desenvolvimento industrial. Essas riquezas contribuem para a produção de energia, além de abastecer setores como papel, construção e tecnologia. Juntos, esses recursos reforç
CHINA: O carvão, os metais e a madeira estão entre os principais recursos da China, com papel importante na economia e no desenvolvimento industrial. Essas riquezas sustentam a geração de energia, a produção tecnológica e o crescimento urbano. Juntos, esses recursos contribuem para a expansão ec
AUSTRÁLIA: O carvão, o cobre, o ferro e a madeira estão entre os principais recursos da Austrália, com forte impacto na economia e no desenvolvimento industrial. Essas riquezas sustentam setores como mineração, construção e produção de energia. Juntos, esses recursos reforçam a importância do pa
IRAQUE: O petróleo e as rochas fosfáticas estão entre os principais recursos da Iraque, com grande importância para a economia nacional. Essas riquezas naturais geram receitas significativas e contribuem para setores como energia e agricultura. Juntos, esses recursos têm papel relevante no desen
VENEZUELA: O petróleo é o principal recurso da Venezuela, colocando o país entre os que possuem as maiores reservas do mundo . Além disso, há importantes depósitos de ferro, bauxita, ouro e gás natural, que ampliam seu potencial econômico . Essas riquezas naturais destacam o país como um dos mais bem dotados em re
BRASIL: A madeira, o ouro, o urânio e o ferro estão entre os principais recursos naturais do Brasil, com forte impacto na economia. Essas riquezas sustentam setores como papel e celulose, energia e siderurgia. Juntos, esses recursos contribuem para a relevância do país no cenário econômico globa
Madeira — A extensa cobertura florestal do Brasil impulsiona o setor madeireiro e suas cadeias produtivas. Além da madeira em si, destaca-se a produção de celulose, base para a fabricação de papel. Esse recurso também dá origem a diversos insumos industriais, como fibras artificiais, películas e
Ouro — Metal altamente maleável e resistente à maioria dos ácidos, o ouro é um dos recursos minerais mais valiosos do Brasil. Ele é encontrado na natureza em estado bruto, geralmente na forma de pepitas ou grãos, presentes em rochas, veios e depósitos aluviais.
Além de ser amplamente utilizado na fabricação de joias, o ouro também se destaca por sua resistência e excelente condução elétrica. Por essas características, é empregado na produção de computadores, equipamentos de comunicação, motores e até componentes de naves espaciais, entre outras aplicações tecnológicas.
Urânio — Descoberto em 1789 pelo químico alemão Martin Heinrich Klaproth, o urânio é um elemento radioativo encontrado em diferentes regiões do Brasil. Ele é util
Ferro — Um dos metais mais abundantes da Terra, o ferro é também o mais utilizado pela indústria. No Brasil, ele tem papel fundamental na economia, especialmente pela forte produção e exportação. Devido ao seu baixo custo e alta resistência, é indispensável na fabricação de veículos, embarcações