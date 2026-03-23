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Riquezas naturais pelo mundo: países que se destacam pela abundância de recursos

Alguns países se destacam no cenário global pela abundância de recursos naturais, que impulsionam suas economias e influenciam seu desenvolvimento. Essas riquezas incluem desde minerais valiosos até vastas reservas de água e biodiversidade. A seguir, veja exemplos de nações reconhecidas por esse patrimônio natural.

Por Flipar
Flickr Marcelo Coimbra Gaziola

RÚSSIA: O petróleo e o gás natural estão entre os principais recursos da Rússia, sendo fundamentais para sua economia. Essas riquezas energéticas geram bilhões em receita e têm papel importante no desenvolvimento industrial do país. Além disso, o território russo abriga vastas reservas que reforçam sua relevância n

betexion por pixabay

ESTADOS UNIDOS: O carvão, o ouro e o gás natural estão entre os principais recursos da Estados Unidos, com papel relevante na economia e no desenvolvimento industrial. Essas riquezas contribuem para o abastecimento energético e para a solidez de setores estratégicos. Juntos, esses recursos refor

Noah Wulf/Wikimedia Commons

ARÁBIA SAUDITA: O petróleo e o gás natural são os principais recursos da Arábia Saudita, sustentando grande parte de sua economia e gerando receitas bilionárias. Essas riquezas energéticas têm papel central no desenvolvimento do país e no financiamento de grandes projetos. Além disso, contribuem

CANADÁ: O petróleo, o urânio e a madeira estão entre os principais recursos da Canadá, com forte impacto na economia e no desenvolvimento industrial. Essas riquezas contribuem para a produção de energia, além de abastecer setores como papel, construção e tecnologia. Juntos, esses recursos reforç

Daniel Joseph Petty pexels

CHINA: O carvão, os metais e a madeira estão entre os principais recursos da China, com papel importante na economia e no desenvolvimento industrial. Essas riquezas sustentam a geração de energia, a produção tecnológica e o crescimento urbano. Juntos, esses recursos contribuem para a expansão ec

reprodução youtube

AUSTRÁLIA: O carvão, o cobre, o ferro e a madeira estão entre os principais recursos da Austrália, com forte impacto na economia e no desenvolvimento industrial. Essas riquezas sustentam setores como mineração, construção e produção de energia. Juntos, esses recursos reforçam a importância do pa

DO'Neil/Wikimedia Commons

IRAQUE: O petróleo e as rochas fosfáticas estão entre os principais recursos da Iraque, com grande importância para a economia nacional. Essas riquezas naturais geram receitas significativas e contribuem para setores como energia e agricultura. Juntos, esses recursos têm papel relevante no desen

Divulgação

VENEZUELA: O petróleo é o principal recurso da Venezuela, colocando o país entre os que possuem as maiores reservas do mundo . Além disso, há importantes depósitos de ferro, bauxita, ouro e gás natural, que ampliam seu potencial econômico . Essas riquezas naturais destacam o país como um dos mais bem dotados em re

- Reprodução de video

BRASIL: A madeira, o ouro, o urânio e o ferro estão entre os principais recursos naturais do Brasil, com forte impacto na economia. Essas riquezas sustentam setores como papel e celulose, energia e siderurgia. Juntos, esses recursos contribuem para a relevância do país no cenário econômico globa

Eduardo Luis Olinger por Pixabay

Madeira — A extensa cobertura florestal do Brasil impulsiona o setor madeireiro e suas cadeias produtivas. Além da madeira em si, destaca-se a produção de celulose, base para a fabricação de papel. Esse recurso também dá origem a diversos insumos industriais, como fibras artificiais, películas e

Flickr Newtown grafitti

Ouro — Metal altamente maleável e resistente à maioria dos ácidos, o ouro é um dos recursos minerais mais valiosos do Brasil. Ele é encontrado na natureza em estado bruto, geralmente na forma de pepitas ou grãos, presentes em rochas, veios e depósitos aluviais.

Flickr Banco Central do Brasil

Além de ser amplamente utilizado na fabricação de joias, o ouro também se destaca por sua resistência e excelente condução elétrica. Por essas características, é empregado na produção de computadores, equipamentos de comunicação, motores e até componentes de naves espaciais, entre outras aplicações tecnológicas.

Imagem de Uwe Baumann por Pixabay

Urânio — Descoberto em 1789 pelo químico alemão Martin Heinrich Klaproth, o urânio é um elemento radioativo encontrado em diferentes regiões do Brasil. Ele é util

Divulgação INB

Ferro — Um dos metais mais abundantes da Terra, o ferro é também o mais utilizado pela indústria. No Brasil, ele tem papel fundamental na economia, especialmente pela forte produção e exportação. Devido ao seu baixo custo e alta resistência, é indispensável na fabricação de veículos, embarcações

Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay

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