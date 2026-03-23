Pandemia da Covid-19 completa três anos. Relembre

Há três anos, em 11/03/2020, o mundo tomava um grande susto e se preparava para uma nova era: a Organização Mundial da Saúde anunciava a pandemia da Covid-19. As pessoas que tiveram que enfrentar o medo e as perdas com a doença. E cientistas se dedicaram dia e noite em busca da vacina.

Por Flipar