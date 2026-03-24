Anotações do poeta Paulo Leminski reaparecem após 40 anos

Os papéis haviam sido deixados em uma poltrona de avião no começo dos anos 1980 e foram recolhidos por Ernani Edson de Paula, então funcionário da antiga companhia Varig. Ele guardou o envelope por muitos anos, sem que o conteúdo viesse a público.
A história só ganhou novos desdobramentos quando Caroline de Paula, filha de Ernani, encontrou o material e resolveu encaminhá-lo ao jornalista Célio Martins. A devolução oficial aconteceu em um evento realizado na Biblioteca Pública do Paraná. Na cerimônia, o acervo foi entregue à viúva do poeta, Alice Ruiz, e às filhas do casal, Aurea e Estrela.
Paulo Leminski nasceu em 24 de agosto de 1944, em Curitiba, e se tornou uma voz original da literatura brasileira do século 20. Ainda adolescente, ele passou um período no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, onde teve contato intenso com filosofia, teologia e literatura clássica, formação que influenciaria profundamente sua obra futura.
Na década de 1960, aproximou-se do movimento da poesia concreta ao participar da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda e publicar seus primeiros textos na revista 'Invenção'.
Leminski consolidou-se como um dos principais nomes da chamada poesia marginal nos anos 1970, período marcado por forte experimentação estética e circulação alternativa de obras.
Sua escrita combinava elementos da poesia concreta, humor, trocadilhos e linguagem coloquial, além de forte influência do haicai japonês, resultando em textos breves, irônicos e altamente expressivos. Entre suas obras mais conhecidas está o romance experimental “Catatau'.
Entre seus livros de poesias mais marcantes estão “Caprichos e Relaxos”, “Distraídos Venceremos” e “La Vie en Close”, que consolidaram sua linguagem ágil e inventiva.
Paralelamente à literatura, ele desenvolveu intensa atividade como tradutor, jornalista, publicitário e letrista. Poliglota, traduziu autores como James Joyce e Samuel Beckett, além de escrever biografias de figuras como Jesus Cristo, Leon Trotsky e o poeta japonês Matsuo Bash?.
Leminski também manteve diálogo com a música popular brasileira, com composições gravadas por artistas como Caetano Veloso, Itamar Assumpção e Moraes Moreira. Entre elas, “Verdura”, registrada por Caetano no álbum “Outras Palavras”, e “Dor Elegante”, interpretada por Itamar.
Sua vida pessoal também esteve profundamente ligada à literatura. Casou-se com a poeta Alice Ruiz, com quem teve três filhos, e manteve uma produção intensa até o fim da vida.
Leminski morreu precocemente em 7 de junho de 1989, aos 44 anos, em Curitiba, vítima de cirrose hepática, deixando uma obra multifacetada que transita entre o rigor formal e a espontaneidade da linguagem cotidiana.