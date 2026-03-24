Michael B. Jordan demonstra afeto por Jesse Plemons no Oscar; veja outras amizades no cinema

Plemons (“Breaking Bad” e “Bugonia”) e Jordan atuaram juntos na série “Friday Night Lights” e são muito amigos há anos. A seguir, o Flipar mostra mais algumas celebridades do cinema que mantêm forte laço de amizade.
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet construíram uma amizade duradoura desde as filmagens de “Titanic”, em 1997. Ao longo dos anos, mantiveram uma relação próxima, marcada por apoio mútuo dentro e fora das telas.
Ben Affleck e Matt Damon são amigos desde a infância, em Boston, e transformaram essa parceria em uma das mais célebres de Hollywood. Juntos, escreveram e estrelaram “Gênio Indomável”, que lhes rendeu o Oscar de roteiro original. Desde então, seguem colaborando em projetos e mantendo uma relação marcada por lealdade e apoio mútuo.
Brad Pitt e George Clooney consolidaram uma amizade em Hollywood marcada por bom humor e parceria profissional. Os dois atuaram juntos em filmes como “Onze Homens e um Segredo” e “Queime Depois de Ler”. Fora das telas, são conhecidos pelas brincadeiras públicas e expressão de admiração mútua ao longo dos anos.
Robert De Niro e Al Pacino construíram uma relação de respeito e admiração ao longo de décadas. Eles marcaram gerações em filmes como “O Poderoso Chefão II” e, mais tarde, dividiram cenas em “Fogo Contra Fogo”. A parceria, ainda que pontual nas telas, estendeu-se com uma conexão sólida fora das telas.
Tom Hanks e Meg Ryan formaram uma das duplas mais carismáticas das comédias românticas dos anos 1990. Eles contracenaram em sucessos como “Sintonia de Amor” e “Mensagem para Você”, criando uma química marcante nas telas. Fora delas,
Pedro Pascal e Oscar Isaac mantêm uma amizade próxima desde o início da carreira. A relação ganhou visibilidade com aparições conjuntas bem-humoradas e entrevistas marcadas por cumplicidade. Ao longo dos anos, os dois seguiram demonstrando apoio mútuo, tornando-se um dos pares mais queridos pelo público.
Tina Fey e Amy Poehler construíram uma amizade sólida iniciada nos bastidores do “Saturday Night Live”. A parceria ganhou força em projetos conjuntos e na condução do Globo de Ouro, onde se destacaram pela sintonia e humor afiado. Fora dos palcos, mantêm uma relação marcada por admiração mútua e colaboração constante.
Drew Barrymore e Cameron Diaz mantêm uma amizade que remonta aos anos 1990, antes mesmo de contracenarem. A parceria ganhou força com “As Panteras”, onde demonstraram grande sintonia dentro e fora das telas. Desde então, seguem próx
O diretor Martin Scorsese e o ator Robert De Niro mantêm uma das parcerias mais emblemáticas do cinema, iniciada nos anos 1970. Juntos, realizaram clássicos como “Taxi Driver” e “Touro Indomável”, marcando gerações. A relação profissional evoluiu para uma amizade duradoura, baseada em confiança criativa e admiração mútua.
Quentin Tarantino e Samuel L. Jackson desenvolveram uma parceria marcante desde “Pulp Fiction”, que ajudou a impulsionar a carreira do ator. Ao longo dos anos, voltaram a colaborar em filmes como “Jackie Brown” e “Django Livre”, consolidando uma relação criativa consistente.