Celebridades e TV Michael B. Jordan demonstra afeto por Jesse Plemons no Oscar; veja outras amizades no cinema A aclamação de Michael B. Jordan no Oscar de 2026 com a estatueta de melhor ator por seu papel em “Pecadores” foi marcada por um bonito gesto. Ele apontou para Jesse Plemons e levou a mão ao peito, em sinal de reconhecimento e afeto pelo amigo, que respondeu com aplausos e sorrisos. Por Flipar

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