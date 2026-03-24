Selo trapista: autenticidade reconhecida e produção limitada

termo trapista se refere a um membro da Ordem Cisterciense da Estrita Observância, também conhecida como Ordem dos Trapistas. Essa é uma ordem monástica católica que segue uma regra de vida baseada nos ensinamentos de São Bento, conhecida como a Regra de São Bento, com um foco particular na austeridade, no silêncio e na oração.