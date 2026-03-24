Entretenimento Ave que renasce das cinzas: Lendas e mistérios da Fênix A fênix é uma ave mítica que tem origem egípcia e grega Ela é associada ao fogo, ao sol e ao ciclo de morte e renascimento. Sua imagem remete à beleza, poder e imortalidade. Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons