Economia

Prepare o bolso: cidades com custo de vida elevado no Brasil

Dados do Expatistan indicam que algumas cidades brasileiras estão entre as mais caras do mundo. Entre elas, oito se destacam pelo alto custo de vida no país.

Por Flipar

Diversos fatores influenciam na pesquisa do custo de vida: educação, saúde, alimentação, habitação, lazer e transporte, além de entretenimento, entre outros.

Wikimedia Commons/Mariordo

O Expatistan é uma plataforma online que compara o custo de vida entre cidades e países ao redor do mundo. O site reúne dados colaborativos, enviados por usuários, sobre preços de itens do dia a dia, como alimentação, transporte, moradia e lazer.

Marcello Sokal por Pexels

Veja agora quais são as cidades que aparecem como caras para se viver, exigindo despesas elevados em diversos aspectos do dia a dia.

Marcello Casal Jr/Ag. Brasil

FLORIANÓPOLIS (SC)- Destino muito procurado por qualidade de vida e belas paisagens. A alta demanda, inclusive de novos moradores, pressiona o mercado imobiliário. Custos com aluguel, serviços e alimentação tendem a ser elevados.

Beto Quissak/Wikipedia

BELO HORIZONTE (MG) - Cidade com vida cultural intensa e crescimento constante. A valorização de bairros centrais e regiões nobres encarece a moradia. Alimentação e serviços acompanham o ritmo urbano e elevam os gastos.

Rogier Want - wikimedia commons

PORTO ALEGRE (RS) - Capital com infraestrutura completa e forte atividade econômica regional. Os custos de serviços e alimentação são elevados em áreas centrais. A demanda urbana mantém o custo de vida em patamar mais alto.

BRASÍLIA- Capital federal com renda média mais alta e forte presença do setor público. O custo de serviços e moradia acompanha o padrão da cidade planejada. Alimentação e transporte também podem pesar no orçamento.

CAMPINAS (SP) - Importante polo tecnológico e universitário do interior paulista. A concentração de empresas e renda eleva os preços de imóveis e serviços. A cidade combina desenvolvimento econômico com custo mais alto.

Habita Class/Pixabay

SANTOS (SP) - Cidade litorânea com boa qualidade de vida e forte atividade portuária. A procura por moradia próxima à praia impulsiona os preços dos imóveis.Serviços e alimentação também refletem essa valorização.

Foto: Divulgação

SÃO PAULO (SP) - Maior centro financeiro do país, concentra empresas, empregos e serviços de alto padrão. A forte demanda por moradia eleva os preços, especialmente em regiões centrais. Custos com transporte, alimentação e lazer também pesam no dia a dia.

Arquivo/Agência Brasil

RIO DE JANEIRO (RJ) - A combinação de turismo, localização e áreas valorizadas encarece o custo de vida. Bairros próximos ao mar têm aluguéis elevados e serviços mais caros. Lazer e alimentação também acompanham esse padrão mais alto.

wikimedia commons Arne Müseler

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