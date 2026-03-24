Prepare o bolso: cidades com custo de vida elevado no Brasil

Diversos fatores influenciam na pesquisa do custo de vida: educação, saúde, alimentação, habitação, lazer e transporte, além de entretenimento, entre outros.
O Expatistan é uma plataforma online que compara o custo de vida entre cidades e países ao redor do mundo. O site reúne dados colaborativos, enviados por usuários, sobre preços de itens do dia a dia, como alimentação, transporte, moradia e lazer.
Veja agora quais são as cidades que aparecem como caras para se viver, exigindo despesas elevados em diversos aspectos do dia a dia.
FLORIANÓPOLIS (SC)- Destino muito procurado por qualidade de vida e belas paisagens. A alta demanda, inclusive de novos moradores, pressiona o mercado imobiliário. Custos com aluguel, serviços e alimentação tendem a ser elevados.
BELO HORIZONTE (MG) - Cidade com vida cultural intensa e crescimento constante. A valorização de bairros centrais e regiões nobres encarece a moradia. Alimentação e serviços acompanham o ritmo urbano e elevam os gastos.
PORTO ALEGRE (RS) - Capital com infraestrutura completa e forte atividade econômica regional. Os custos de serviços e alimentação são elevados em áreas centrais. A demanda urbana mantém o custo de vida em patamar mais alto.
BRASÍLIA- Capital federal com renda média mais alta e forte presença do setor público. O custo de serviços e moradia acompanha o padrão da cidade planejada. Alimentação e transporte também podem pesar no orçamento.
CAMPINAS (SP) - Importante polo tecnológico e universitário do interior paulista. A concentração de empresas e renda eleva os preços de imóveis e serviços. A cidade combina desenvolvimento econômico com custo mais alto.
SANTOS (SP) - Cidade litorânea com boa qualidade de vida e forte atividade portuária. A procura por moradia próxima à praia impulsiona os preços dos imóveis.Serviços e alimentação também refletem essa valorização.
SÃO PAULO (SP) - Maior centro financeiro do país, concentra empresas, empregos e serviços de alto padrão. A forte demanda por moradia eleva os preços, especialmente em regiões centrais. Custos com transporte, alimentação e lazer também pesam no dia a dia.
RIO DE JANEIRO (RJ) - A combinação de turismo, localização e áreas valorizadas encarece o custo de vida. Bairros próximos ao mar têm aluguéis elevados e serviços mais caros. Lazer e alimentação também acompanham esse padrão mais alto.