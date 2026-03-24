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Alana Cabral vence Revelação no “Melhores do Ano 2025” e se destaca na Globo

Alana Cabral venceu a categoria Revelação no “Melhores do Ano 2025”, do “Domingão com Huck”, pelo papel de Joélly na novela “Três Graças”. Durante o discurso, agradeceu ao público, à emissora TV Globo e celebrou o reconhecimento no início da carreira.

Por Flipar
Reprodução TV Globo

A atriz dedicou o prêmio a mulheres negras que abriram espaço na televisão brasileira, como Taís Araújo, Indira Nascimento, Sheron Menezes, Jéssica Ellen e Jeniffer Nascimento. Também ressaltou a importância da conquista para a representatividade e incentivou meninas pretas periféricas a acreditarem em si mesmas e a persistirem em seus sonhos.

Reprodução TV Globo

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Alana Cabral é a nova aposta da emissora e deve renovar contrato com a TV Globo em regime de exclusividade, além de já ter um novo projeto definido. A atriz deve integrar o elenco principal de “Lá na Minha Terra”, novela das seis que substituirá “Nobreza do Amor”.

Reprodução Instagram /@alanacabral

Alana Cabral, nascida em São Paulo em 2 de julho de 2007, iniciou a carreira ainda na infância e ganhou destaque por atuações em novelas da TV Globo, como “Verão 90” e “Nos Tempos do Imperador”, consolidando seu crescimento como atriz ao se tornar uma das protagonistas de “Três Graças”.

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Alana é a filha do meio de Ayrton, gerente comercial, e de Amanda, proprietária de uma casa de festas. Seu irmão mais velho, Tom, também já trabalhou como ator. Ela iniciou a carreira artística aos seis anos, após ser descoberta por um olheiro que se encantou com seu perfil, pois buscava uma garota negra para ampliar a representatividade do concurso “Miss Arujá”.

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Seu primeiro trabalho de destaque foi na série original do Globoplay, “Assédio”, livremente inspirada no livro “A Clínica: A Farsa e os Crimes de Roger Abdelmassih', do jornalista Vicente Vilardaga. A série foi lançada em 2018 e exibida na TV Globo em 2019, e Alana interpretou Raíssa, filha da personagem de Jéssica Ellen.

Reprodução Instagram /@alanacabral

Aos dez anos, em 2019, Alana se mudou com a família para o Rio de Janeiro após ser aprovada nos testes para a telenovela “Verão 90”. Na trama, interpretou a espevitada Clarissa e contracenou com atrizes como Cláudia Ohana, Claudia Raia e Dira Paes. No mesmo ano, participou da série de terror “Conte Sua História ou Entregue Sua Alma”, na qual viveu Cristal.

Reprodução Instagram /@alanacabral

Em 2021, aos 14 anos, Alana Cabral interpretou a versão jovem da vilã Zayla por 37 capítulos na primeira fase da novela das 18h da TV Globo, “Nos Tempos do Imperador”. Sua personagem se destacou pelas armações contra o casal protagonista. Depois, o papel passou a ser interpretado pela atriz Heslaine Vieira.

Reprodução TV Globo

Alana participou e foi campeã da edição de 2022 do quadro “Super Chefinhos”, do programa “Mais Você”, no qual competiu contra colegas como Valentina Vieira, João Bravo e Ygor Marçal. No mesmo ano, integrou o elenco da série “Eleita”, da Amazon Prime Video.

Reprodução Youtube

Também se destacou na novela original do Globoplay, “Guerreiros do Sol”, lançada em 2025, composta por 45 capítulos e terceira produção desse tipo voltada exclusivamente para a plataforma. Na trama, interpretou Damiana, uma garota sertaneja que enfrentava a miséria junto com a família.

Reprodução Facebook / Alana Cabral

Em julho de 2025, após completar 18 anos, foi confirmada como uma das protagonistas de “Três Graças”, novela das nove escrita por Aguinaldo Silva, ao lado de Sophie Charlotte e Dira Paes. Na trama, ela é Joélly Maria das Graças, representante da terceira geração de uma família marcada por gravidez precoce e abandono.

Divulgação TV Globo

No cinema, iniciou a trajetória em 2022 com “Meninas Não Choram”, filme dirigido por Vivianne Jundi, e participou de produções como “O Porteiro”, de Paulo Fontenelle, “Medley”, de Ana Luiza Azevedo, além de “Dois Ladrões e Um Bebê”, “Quatro Meninas” e “Salve Rosa”, entre outras.

Reprodução Instagram /@alanacabral

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