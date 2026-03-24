Alana Cabral vence Revelação no “Melhores do Ano 2025” e se destaca na Globo

A atriz dedicou o prêmio a mulheres negras que abriram espaço na televisão brasileira, como Taís Araújo, Indira Nascimento, Sheron Menezes, Jéssica Ellen e Jeniffer Nascimento. Também ressaltou a importância da conquista para a representatividade e incentivou meninas pretas periféricas a acreditarem em si mesmas e a persistirem em seus sonhos.
Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Alana Cabral é a nova aposta da emissora e deve renovar contrato com a TV Globo em regime de exclusividade, além de já ter um novo projeto definido. A atriz deve integrar o elenco principal de “Lá na Minha Terra”, novela das seis que substituirá “Nobreza do Amor”.
Alana Cabral, nascida em São Paulo em 2 de julho de 2007, iniciou a carreira ainda na infância e ganhou destaque por atuações em novelas da TV Globo, como “Verão 90” e “Nos Tempos do Imperador”, consolidando seu crescimento como atriz ao se tornar uma das protagonistas de “Três Graças”.
Alana é a filha do meio de Ayrton, gerente comercial, e de Amanda, proprietária de uma casa de festas. Seu irmão mais velho, Tom, também já trabalhou como ator. Ela iniciou a carreira artística aos seis anos, após ser descoberta por um olheiro que se encantou com seu perfil, pois buscava uma garota negra para ampliar a representatividade do concurso “Miss Arujá”.
Seu primeiro trabalho de destaque foi na série original do Globoplay, “Assédio”, livremente inspirada no livro “A Clínica: A Farsa e os Crimes de Roger Abdelmassih', do jornalista Vicente Vilardaga. A série foi lançada em 2018 e exibida na TV Globo em 2019, e Alana interpretou Raíssa, filha da personagem de Jéssica Ellen.
Aos dez anos, em 2019, Alana se mudou com a família para o Rio de Janeiro após ser aprovada nos testes para a telenovela “Verão 90”. Na trama, interpretou a espevitada Clarissa e contracenou com atrizes como Cláudia Ohana, Claudia Raia e Dira Paes. No mesmo ano, participou da série de terror “Conte Sua História ou Entregue Sua Alma”, na qual viveu Cristal.
Em 2021, aos 14 anos, Alana Cabral interpretou a versão jovem da vilã Zayla por 37 capítulos na primeira fase da novela das 18h da TV Globo, “Nos Tempos do Imperador”. Sua personagem se destacou pelas armações contra o casal protagonista. Depois, o papel passou a ser interpretado pela atriz Heslaine Vieira.
Alana participou e foi campeã da edição de 2022 do quadro “Super Chefinhos”, do programa “Mais Você”, no qual competiu contra colegas como Valentina Vieira, João Bravo e Ygor Marçal. No mesmo ano, integrou o elenco da série “Eleita”, da Amazon Prime Video.
Também se destacou na novela original do Globoplay, “Guerreiros do Sol”, lançada em 2025, composta por 45 capítulos e terceira produção desse tipo voltada exclusivamente para a plataforma. Na trama, interpretou Damiana, uma garota sertaneja que enfrentava a miséria junto com a família.
Em julho de 2025, após completar 18 anos, foi confirmada como uma das protagonistas de “Três Graças”, novela das nove escrita por Aguinaldo Silva, ao lado de Sophie Charlotte e Dira Paes. Na trama, ela é Joélly Maria das Graças, representante da terceira geração de uma família marcada por gravidez precoce e abandono.
No cinema, iniciou a trajetória em 2022 com “Meninas Não Choram”, filme dirigido por Vivianne Jundi, e participou de produções como “O Porteiro”, de Paulo Fontenelle, “Medley”, de Ana Luiza Azevedo, além de “Dois Ladrões e Um Bebê”, “Quatro Meninas” e “Salve Rosa”, entre outras.