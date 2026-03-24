Galeria Polvilho: origem, características e diferenças entre o doce e o salgado O polvilho é um derivado da mandioca, amplamente utilizado na culinária brasileira, especialmente em receitas tradicionais como o pão de queijo e o biscoito de polvilho. Ele é obtido a partir da extração e decantação do amido presente na raiz, passando por um processo de secagem que resulta em um pó fino e branco. Por Flipar

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