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Polvilho: origem, características e diferenças entre o doce e o salgado

O polvilho é um derivado da mandioca, amplamente utilizado na culinária brasileira, especialmente em receitas tradicionais como o pão de queijo e o biscoito de polvilho. Ele é obtido a partir da extração e decantação do amido presente na raiz, passando por um processo de secagem que resulta em um pó fino e branco. 

Por Flipar
Reprodução do Instagram @daterraazambuja

Trata-se de um ingrediente naturalmente sem glúten, o que também o torna popular em dietas com restrição a essa proteína.

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Existem dois tipos principais de polvilho, o doce e o azedo, que se diferenciam principalmente pelo modo de processamento. O polvilho doce é simplesmente o amido da mandioca seco após a extração, mantendo características mais neutras de sabor e aroma. 

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Já o polvilho azedo passa por um processo de fermentação antes da secagem, o que altera suas propriedades físicas e sensoriais.

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Na prática, essas diferenças impactam diretamente o resultado das receitas. O polvilho doce tende a proporcionar mais maciez e estrutura, sendo comum em preparações que exigem consistência mais firme. Por outro lado, o polvilho azedo confere leveza e crocância, além de um leve sabor ácido, sendo responsável pelo efeito de expansão em receitas como o biscoito de polvilho.

Reprodução do Youtube

Ambos são ingredientes versáteis e fundamentais na culinária brasileira, especialmente em regiões como Minas Gerais e Goiás. A escolha entre um e outro depende do resultado desejado na receita, e muitas vezes os dois são combinados para equilibrar textura, sabor e elasticidade nas preparações.

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