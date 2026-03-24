Polvilho: origem, características e diferenças entre o doce e o salgado

Trata-se de um ingrediente naturalmente sem glúten, o que também o torna popular em dietas com restrição a essa proteína.
Existem dois tipos principais de polvilho, o doce e o azedo, que se diferenciam principalmente pelo modo de processamento. O polvilho doce é simplesmente o amido da mandioca seco após a extração, mantendo características mais neutras de sabor e aroma.
Já o polvilho azedo passa por um processo de fermentação antes da secagem, o que altera suas propriedades físicas e sensoriais.
Na prática, essas diferenças impactam diretamente o resultado das receitas. O polvilho doce tende a proporcionar mais maciez e estrutura, sendo comum em preparações que exigem consistência mais firme. Por outro lado, o polvilho azedo confere leveza e crocância, além de um leve sabor ácido, sendo responsável pelo efeito de expansão em receitas como o biscoito de polvilho.
Ambos são ingredientes versáteis e fundamentais na culinária brasileira, especialmente em regiões como Minas Gerais e Goiás. A escolha entre um e outro depende do resultado desejado na receita, e muitas vezes os dois são combinados para equilibrar textura, sabor e elasticidade nas preparações.