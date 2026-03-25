Perto dos 80 anos, Patti Smith diz: ‘Consigo lidar com as dores e os incômodos da idade’

Smith, que em 2025 celebrou os 50 anos do disco “Horses” com uma turnê internacional, descreveu em entrevista ao jornal “O Globo” como se sente prestes a fazer oito décadas de vida.
“Nunca faria nada de natureza científica para mudar o que sou. E consigo lidar com as dores e os incômodos da idade. Preciso de óculos o tempo todo. Espero viver uma vida longa, porque meu filho e minha filha perderam o pai muito jovens. Sou a única mãe que eles têm”, declarou.
Patrícia Lee Smith, conhecida no universo artístico como Patti Smith, nasceu na cidade americana de Chicago, a mais populosa do estado de Illinois, em 30 de dezembro de 1946.
Na década de 1960, já muito interessada em literatura, poesia e artes visuais, ela viveu em Nova York, onde tomou contato com a expressiva cena cultural local. Na cidade, conheceu o fotógrafo Robert Mapplethorpe, cuja relação intensa é tema de seu primeiro livro de memórias, “Só Garotos”.
Nos anos 1970, ela passou a se destacar com performances que uniam poesia e música, Na mesma época, formou o Patti Smith Group, banda pioneira no punk rock de Nova York composta por Lenny Kaye, Ivan Kral, Jay Dee Daugherty e Richard Sohl.
Em 1975, ela lançou o álbum “Horses”, com produção de John Cale, músico britânico que fez parte da banda de vanguarda The Velvet Underground.
O disco tornou-se um marco na história do punk rock, juntando poesia, música e atitude artística inovadora. Músicas presentes no álbum, como “Gloria” e “Land”, se transformaram em sucessos da carreira de Smith.
Em seguida, Patti Smith deu ainda mais fôlego à sua carreira com discos como “Radio Ethiopia” e “Easter”. A sua sonoridade foi além do punk e trouxe temáticas variadas, que iam da espiritualidade à política.
O álbum “Easter” trouxe a música “Because the Night”, parceria de Smith com Bruce Springsteen que tornou-se uma das canções mais célebres da trajetória da artista.
Patti Smith ganhou destaque como referência cultural para seguidas gerações por sua atuação em diversas frentes: música, literatura e ativismo.
A artista foi casada com o guitarrista Fred “Sonic” Smith, da banda MC5, entre 1980 e 1994, quando o músico morreu. Eles tiveram dois filhos, Jackson Smith e Jesse Paris (foto), e na época Smith afastou-se da carreira musical para dedicar-se à família.