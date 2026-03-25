Entretenimento Perto dos 80 anos, Patti Smith diz: ‘Consigo lidar com as dores e os incômodos da idade’ A escritora, cantora e compositora Patti Smith, que completará 80 anos em dezembro de 2026, teve sua recente autobiografia “Pão dos Anjos” lançada no Brasil pela Companhia das Letras. A obra traz memórias da infância e as experiências da 'poetisa do rock' a partir da consagração nos palcos. Por Flipar

Patti Smith, cantora, compositora, poetisa, pintora, autora e fotógrafa americana - Reprodução do Youtube Canal Sebring Revolution