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Perto dos 80 anos, Patti Smith diz: ‘Consigo lidar com as dores e os incômodos da idade’

A escritora, cantora e compositora Patti Smith, que completará 80 anos em dezembro de 2026, teve sua recente autobiografia “Pão dos Anjos” lançada no Brasil pela Companhia das Letras. A obra traz memórias da infância e as experiências da 'poetisa do rock' a partir da consagração nos palcos.

Por Flipar
Patti Smith, cantora, compositora, poetisa, pintora, autora e fotógrafa americana - Reprodução do Youtube Canal Sebring Revolution

Smith, que em 2025 celebrou os 50 anos do disco “Horses” com uma turnê internacional, descreveu em entrevista ao jornal “O Globo” como se sente prestes a fazer oito décadas de vida.

Reprodução do Youtube Canal Sebring Revolution

“Nunca faria nada de natureza científica para mudar o que sou. E consigo lidar com as dores e os incômodos da idade. Preciso de óculos o tempo todo. Espero viver uma vida longa, porque meu filho e minha filha perderam o pai muito jovens. Sou a única mãe que eles têm”, declarou.

Reprodução do Youtube Canal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Patrícia Lee Smith, conhecida no universo artístico como Patti Smith, nasceu na cidade americana de Chicago, a mais populosa do estado de Illinois, em 30 de dezembro de 1946.

- Reprodução do Youtube Canal Rock e; Roll Hall of Fame

Na década de 1960, já muito interessada em literatura, poesia e artes visuais, ela viveu em Nova York, onde tomou contato com a expressiva cena cultural local. Na cidade, conheceu o fotógrafo Robert Mapplethorpe, cuja relação intensa é tema de seu primeiro livro de memórias, “Só Garotos”.

Divulgação

Nos anos 1970, ela passou a se destacar com performances que uniam poesia e música, Na mesma época, formou o Patti Smith Group, banda pioneira no punk rock de Nova York composta por Lenny Kaye, Ivan Kral, Jay Dee Daugherty e Richard Sohl.

Reprodução do Youtube Canal Rock e Roll Hall of Fame

Em 1975, ela lançou o álbum “Horses”, com produção de John Cale, músico britânico que fez parte da banda de vanguarda The Velvet Underground.

Reprodução do Youtube Canal HistoireDuRockEnVidéos Patti Smith

O disco tornou-se um marco na história do punk rock, juntando poesia, música e atitude artística inovadora. Músicas presentes no álbum, como “Gloria” e “Land”, se transformaram em sucessos da carreira de Smith.

Elena Ternovaja/Wikimédia Commons

Em seguida, Patti Smith deu ainda mais fôlego à sua carreira com discos como “Radio Ethiopia” e “Easter”. A sua sonoridade foi além do punk e trouxe temáticas variadas, que iam da espiritualidade à política.

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O álbum “Easter” trouxe a música “Because the Night”, parceria de Smith com Bruce Springsteen que tornou-se uma das canções mais célebres da trajetória da artista.

Klaus Hiltscher/Wikimédia Commons

Patti Smith ganhou destaque como referência cultural para seguidas gerações por sua atuação em diversas frentes: música, literatura e ativismo.

Reprodução do Youtube Canal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

A artista foi casada com o guitarrista Fred “Sonic” Smith, da banda MC5, entre 1980 e 1994, quando o músico morreu. Eles tiveram dois filhos, Jackson Smith e Jesse Paris (foto), e na época Smith afastou-se da carreira musical para dedicar-se à família.

David Shankbone/Wikimédia Commons

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