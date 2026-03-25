Saiba por que é perigoso descartar pilhas no lixo comum

As pilhas contêm metais pesados como mercúrio, chumbo e cádmio, além de outros componentes químicos tóxicos. Caso descartadas no lixo doméstico, elas vão parar em aterros sanitários ou lixões irregulares, onde ficam expostas à ação do tempo.
Com a deterioração desses materiais, pode ocorrer o vazamento dessas substâncias. Ao se infiltrar no solo, elas contaminam o meio-ambiente ao atingir cursos d’água e lençóis freáticos.
Esse tipo de poluição é especialmente preocupante porque os metais pesados não se degradam facilmente e podem permanecer no ambiente por décadas, acumulando-se na cadeia alimentar.
Plantas absorvem essas substâncias, animais consomem essas plantas e, eventualmente, os seres humanos também são afetados. A exposição contínua a esses elementos pode causar sérios problemas de saúde, como danos ao sistema nervoso, comprometimento dos rins, alterações hormonais e até doenças mais graves, dependendo do nível de contaminação.
Outro fator de risco é o potencial de incêndio e explosão. Pilhas descartadas incorretamente podem reagir com outros materiais no lixo, especialmente em ambientes com altas temperaturas ou compactação de resíduos, gerando faíscas ou até pequenos focos de incêndio em caminhões de coleta e áreas de descarte. Esse tipo de ocorrência coloca em risco trabalhadores da limpeza urbana e aumenta os danos ambientais.
Por isso, o descarte correto é fundamental. Muitas cidades contam com pontos de coleta em supermercados, lojas de eletrônicos e assistências técnicas, que fazem parte de sistemas de logística reversa.
Nesses locais, as pilhas são encaminhadas para reciclagem ou tratamento adequado, evitando a liberação de substâncias tóxicas no ambiente. Adotar esse hábito simples é uma forma eficaz de reduzir a poluição, proteger a saúde coletiva e contribuir para um ciclo de consumo mais responsável.