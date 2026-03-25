Galeria Transparência e durabilidade: saiba por que o acrílico é muito utilizado nas áreas da arquitetura e da saúde Um dos materiais plásticos mais versáteis e nobres do mercado, o acrílico nada mais é do que um plástico transparente, leve e resistente, muito utilizado como alternativa ao vidro em diversas aplicações. Por Flipar

Gavin Allanwood/Unsplash