Transparência e durabilidade: saiba por que o acrílico é muito utilizado nas áreas da arquitetura e da saúde

Quimicamente conhecido como polimetilmetacrilato (PMMA), ele destaca por sua alta transparência, que permite uma grande passagem de luz, além de apresentar boa resistência ao impacto e às condições climáticas adversas.
Por ser fácil de moldar e cortar, o acrílico é bastante empregado na fabricação de placas de sinalização, vitrines, divisórias e peças de decoração. No setor da comunicação visual, é comum em letreiros luminosos, displays e painéis publicitários.
Na área da construção civil e arquitetura, aparece em coberturas, claraboias e elementos de acabamento moderno. O material também é utilizado na produção de aquários, lentes ópticas e protetores de máquinas.
Na indústria automobilística, pode ser encontrado em lanternas e componentes transparentes; já na área da saúde, o acrílico é empregado na produção de próteses dentárias, incubadoras neonatais e barreiras de proteção hospitalar.
Outra aplicação frequente ocorre em móveis contemporâneos, como mesas e cadeiras com aparência leve e sofisticada. Por ser reciclável em alguns processos industriais, o acrílico também pode contribuir para práticas mais sustentáveis quando corretamente reaproveitado.