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Descubra as principais constelações do universo, além do Zodíaco

As constelações do Zodíaco são muito famosas, mas vários outros conjuntos de estrelas também são bastante conhecidos, seja por sua história, visibilidade ou por conter estrelas brilhantes.

Por Flipar
Foto de Yuting Gao / Pexels

Essas constelações são não apenas populares por sua beleza e visibilidade, mas também por seu papel na mitologia e navegação ao longo da história humana. Aqui estão algumas das mais conhecidas:

Foto de Lucas Pezeta / Pexels

Órion: Uma das constelações mais reconhecíveis, especialmente por seu 'Cinturão de Órion' formado por três estrelas alinhadas (Mintaka, Alnilam e Alnitak). É conhecida popularmente como 'Três Marias'.

Foto de Marco Milanesi / Pexels

A constelação de Órion contém Betelgeuse, uma supergigante vermelha, e Rigel, uma supergigante azul. É visível em ambos os hemisférios e está associada ao caçador mitológico grego Órion.

FOTO: By TheStarmon / Wikimedia Commons

Ursa Maior: Famosa por conter o 'Grande Carro' ou 'Grande Dipper', um asterismo usado para localizar a Estrela Polar. É uma das maiores constelações do hemisfério norte e tem importância em várias culturas.

Ursa Menor: Abriga a Estrela Polar (Polaris), que marca o polo celeste norte. A constelação é frequentemente usada para navegação devido à sua localização constante no céu.

FOTO: By pithecanthropus4152 / Wikimedia Commons

Cassiopeia: Reconhecível por seu formato de 'W' ou 'M', dependendo da posição no céu. Localizada no hemisfério norte, é associada à rainha mitológica Cassiopeia.

FOTO: By Till Credner / Wikimedia Commons

Cassiopeia, na mitologia grega, era a rainha da Etiópia, esposa de Cefeu e mãe de Andrômeda. Conhecida por sua vaidade, foi punida por Poseidon após afirmar que era mais bela que as Nereidas.

Cão Maior: Conhecida por abrigar Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Situada a cerca de 8,6 anos-luz da Terra, é uma estrela binária composta por Sirius A e a anã branca Sirius B.

A constelação representa o cão de caça de Órion. Na mitologia grega, ele acompanha o caçador Órion no céu e simboliza a lealdade.

Cruz do Sul: Pequena, mas significativa, é uma constelação do hemisfério sul usada para navegação. Seu asterismo em forma de cruz é símbolo de várias nações do hemisfério sul

FOTO: By Naskies at en.wikipedia / Wikimedia Commons

Centauro: Uma das maiores constelações do céu austral, contém Alfa Centauri, o sistema estelar mais próximo da Terra, Localizado a 4,37 anos-luz,

FOTO: By ESO/WFI (Optical) / Wikimedia Commons

Ele é composto por três estrelas: Alpha Centauri A e B, que formam um sistema binário, e Proxima Centauri, uma anã vermelha que é a mais próxima do Sol. Proxima Centauri abriga um planeta potencialmente habitável, Proxima b.

FOTO: By Till Credner / Wikimedia Commons

Lira: Destaca-se pela estrela Vega, uma das mais brilhantes e uma das vértices do Triângulo de Verão. Lira representa a lira de Orfeu na mitologia grega.

FOTO: By Pithecanthropus4152 / Wikimedia Commons

Orfeu, na mitologia grega, era um lendário poeta e músico, filho da musa Calíope. Com sua lira, encantava humanos, animais e até deuses, sendo conhecido por descer ao submundo para tentar resgatar sua esposa Eurídice. Seu mito simboliza o poder da arte e o amor trágico.

FOTO: Por Ricardo André Frantz / Wikimedia Commons

Cignus: Conhecida como a 'Constelação do Cisne', possui a estrela Deneb, que também faz parte do Triângulo de Verão.

Ji?í Bubení?ek wikimedia commons

Andrômeda: Famosa por abrigar a galáxia de Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. Está ligada à princesa Andrômeda da mitologia grega.

FOTO: Luis Argerich / Flickr

A princesa Andrômeda, na mitologia grega, era filha de Cassiopeia e Cefeu, rei da Etiópia. Após sua mãe ofender as Nereidas, Andrômeda foi oferecida em sacrifício a um monstro marinho, mas foi resgatada pelo herói Perseu.

FOTO: Andromeda

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