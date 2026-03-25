MIley Cyrus retorna como Hannah Montana em especial de 20 anos da série

Billy Ray Cyrus, pai de Miley na vida real e na série, também não compareceu. Ele, porém, participou do especial do Disney+. A ausência dele pode estar relacionada ao histórico recente da relação dos dois, que enfrentou turbulências após a separação de Tish e Billy em 2022. Miley ficou do lado da mãe e se afastou do pai, mas os dois retomaram o contato em 2025.