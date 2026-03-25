Zizi Possi e a trajetória musical iniciada ainda na infância em São Paulo

Dona de uma voz reconhecida e de um repertório que atravessa gerações, ela construiu ao longo das décadas uma carreira respeitada dentro da MPB.
Maria Izildinha Possi nasceu em 1956 no bairro do Brás, em São Paulo. Filha de imigrantes italianos, demonstrou desde cedo uma forte ligação com a música e começou a estudar piano ainda criança, aos cinco anos de idade.
Durante a infância, sua facilidade de aprendizado chamou atenção. O talento precoce fez com que passasse por diferentes métodos e professores para acompanhar seu rápido desenvolvimento musical. Aos 17 anos, já dominava diversos estilos e repertórios.
A carreira começou a ganhar forma em 1977, quando foi descoberta pelo músico e produtor Roberto Menescal. No ano seguinte, lançou o LP 'Flor do Mal' pela gravadora Philips, reunindo composições de nomes importantes da música brasileira, como Ivan Lins, Aldir Blanc, João Bosco e Caetano Veloso.
Em seu segundo álbum, “Pedaço de Mim', Zizi gravou um dueto com Chico Buarque na faixa-título e apresentou músicas como “Nunca” e “Luz e Mistério”, que se tornaram clássicos da MPB.
Na década de 80, se destacou nacionalmente com o sucesso “Asa Morena”, que lhe garantiu o primeiro disco de ouro. Lançou o álbum em italiano “Per Amore”, que foi um grande sucesso de público e crítica, vendeu em larga escala e foi considerado um marco em sua carreira.
Seu álbum “Puro Prazer”, trabalho interpretado apenas com voz e piano, foi indicado ao Grammy Latino em três categorias e vendeu mais de 100 mil cópias em menos de um mês.
Sua discografia inclui muitos álbuns com repertório em português, italiano e adaptações de músicas internacionais. Diversas de suas músicas foram temas de novelas, como “Perigo”, “Renascer”, “Per Amore”, “Eu te Amo”, “Rosa dos Ventos”, “Explode Coração”, entre outras.
Ela foi casada com o produtor e compositor Líber Gadelha, que em 2021, morreu vítima do COVID-19. Os dois tiveram uma filha juntos, a cantora Luíza Possi.
Ela nasceu no dia 12 de fevereiro de 1984 no Rio de Janeiro e, desde cedo, Luiza acompanhou a carreira da mãe e demonstrou talento musical.
No início dos anos 80, Zizi se envolveu romanticamente com a falecida cantora Angela Ro Ro, em relacionamento midiático na época. Luíza revelou em uma entrevista em 2016 que nunca esconderam dela a relação, mas que quando ela nasceu, as duas não estavam mais juntas.