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Zizi Possi e a trajetória musical iniciada ainda na infância em São Paulo

No dia 28 de março, a cantora Zizi Possi comemora mais um aniversário, celebrando também uma trajetória marcada por talento, técnica e sensibilidade na música brasileira.

Por Flipar
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Dona de uma voz reconhecida e de um repertório que atravessa gerações, ela construiu ao longo das décadas uma carreira respeitada dentro da MPB.

Reprodução Instagram /@zizipossi

Maria Izildinha Possi nasceu em 1956 no bairro do Brás, em São Paulo. Filha de imigrantes italianos, demonstrou desde cedo uma forte ligação com a música e começou a estudar piano ainda criança, aos cinco anos de idade.

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Durante a infância, sua facilidade de aprendizado chamou atenção. O talento precoce fez com que passasse por diferentes métodos e professores para acompanhar seu rápido desenvolvimento musical. Aos 17 anos, já dominava diversos estilos e repertórios.

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A carreira começou a ganhar forma em 1977, quando foi descoberta pelo músico e produtor Roberto Menescal. No ano seguinte, lançou o LP 'Flor do Mal' pela gravadora Philips, reunindo composições de nomes importantes da música brasileira, como Ivan Lins, Aldir Blanc, João Bosco e Caetano Veloso.

Instagram @robertomenescaloficial

Em seu segundo álbum, “Pedaço de Mim', Zizi gravou um dueto com Chico Buarque na faixa-título e apresentou músicas como “Nunca” e “Luz e Mistério”, que se tornaram clássicos da MPB.

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Na década de 80, se destacou nacionalmente com o sucesso “Asa Morena”, que lhe garantiu o primeiro disco de ouro. Lançou o álbum em italiano “Per Amore”, que foi um grande sucesso de público e crítica, vendeu em larga escala e foi considerado um marco em sua carreira.

Divulgação

Seu álbum “Puro Prazer”, trabalho interpretado apenas com voz e piano, foi indicado ao Grammy Latino em três categorias e vendeu mais de 100 mil cópias em menos de um mês.

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Sua discografia inclui muitos álbuns com repertório em português, italiano e adaptações de músicas internacionais. Diversas de suas músicas foram temas de novelas, como “Perigo”, “Renascer”, “Per Amore”, “Eu te Amo”, “Rosa dos Ventos”, “Explode Coração”, entre outras.

Caio Galliucci/Divulgação Prefeitura de Porto Alegre

Ela foi casada com o produtor e compositor Líber Gadelha, que em 2021, morreu vítima do COVID-19. Os dois tiveram uma filha juntos, a cantora Luíza Possi.

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Ela nasceu no dia 12 de fevereiro de 1984 no Rio de Janeiro e, desde cedo, Luiza acompanhou a carreira da mãe e demonstrou talento musical.

Reprodução Instagram /@zizipossi

No início dos anos 80, Zizi se envolveu romanticamente com a falecida cantora Angela Ro Ro, em relacionamento midiático na época. Luíza revelou em uma entrevista em 2016 que nunca esconderam dela a relação, mas que quando ela nasceu, as duas não estavam mais juntas.

Reprodução do Instagram @angela_ro_ro_oficial

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