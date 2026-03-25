A carreira de Keira Knightley entre clássicos da literatura e sucessos do cinema

Ao longo dos anos, Knightley participou de filmes que alcançaram grande repercussão mundial, transitando entre superproduções e obras mais intimistas. Sua capacidade de alternar diferentes tipos de personagens ajudou a construir uma filmografia diversa e respeitada.
Entre trabalhos marcantes e novas produções, a atriz segue mantendo presença constante na indústria, reforçando sua posição como um dos nomes mais influentes do cinema britânico contemporâneo. Saiba mais sobre a brilhante atriz, que já concorreu ao Oscar.
Keira Knightley, que arrasa corações por onde passa, nasceu em 26 de março de 1985, em Londres, Inglaterra. Filha de atores, desde cedo demonstrou interesse pela atuação e começou sua carreira ainda criança.
Assim, apareceu em produções televisivas britânicas, dando o pontapé inicial na atuação. No entanto, foi na adolescência que sua carreira começou a decolar.
O primeiro grande papel de Keira Knightley no cinema veio em 2002, quando estrelou o filme 'Driblando o Destino'. No longa, ela interpretou Jules, uma jovem apaixonada por futebol, que desafia as expectativas sociais e familiares para seguir seu sonho.
No ano seguinte, Keira foi escalada para um papel que mudaria sua trajetória: Elizabeth Swann, na franquia 'Piratas do Caribe'. O primeiro filme, 'A Maldição do Pérola Negra' (2003), foi um enorme sucesso.
Ao lado de Johnny Depp (Jack Sparrow), e Orlando Bloom (Will Turner), Keira brilhou como a destemida Elizabeth Swann. O que começou como a clássica personagem feminina em perigo logo se transformou em algo muito maior. Ela ainda participaria nos três filmes seguintes da franquia.
Keira ganhou grande destaque em filmes de época. Em 2005, protagonizou 'Orgulho e 'Preconceito, adaptação do romance de Jane Austen. Recebeu elogios da crítica e sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz, ampliando sua reputação em Hollywood.
Depois disso, seguiu em produções históricas como 'Desejo e Reparação' (2007), dirigido por Joe Wright, e 'A Duquesa' (2008), no qual interpretou Georgiana Cavendish. Apesar da forte ligação com dramas de época, a atriz também demonstra talento em outros gêneros.
Ela participou de 'Não Me Abandone Jamais' (2010), baseado no livro de Kazuo Ishiguro, e de 'Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo' (2012), ao lado de Steve Carell. No mesmo ano, estrelou Anna Karenina.
Mais tarde, recebeu indicação ao Oscar de atriz coadjuvante por 'O Jogo da Imitação' (2014). Posteriormente, atuou em Colette (2018) e, em 2024, estrelou a série 'Black Doves', interpretando a espiã Helen Webb.