Entretenimento A carreira de Keira Knightley entre clássicos da literatura e sucessos do cinema Uma das atrizes mais renomadas do Século, a britânica Keira Knightley celebra aniversário no dia 26 de março. Conhecida por seu talento e pela elegância em papéis de época e produções contemporâneas, ela se tornou um dos rostos mais reconhecidos de Hollywood. Por Flipar

Reprodução do Instagram @keiraknightliy