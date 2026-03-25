Galeria Lençol freático: o que é, características e quais tipos de poluição são os mais perigosos O lençol freático é uma das maiores reservas naturais de água doce do planeta. Funciona como um reservatório invisível, sustentando rios, nascentes e até o abastecimento humano. No entanto, por estar oculto, sofre com poluições silenciosas. Compreender sua importância e riscos que enfrenta é essencial para garantir a segurança hídrica das próximas gerações. Por Flipar

Reprodução do Flickr Mick Brígido