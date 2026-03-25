Galeria Honolulu em foco: o que torna a capital do Havaí tão especial Fundada em 1845, a cidade de Honolulu é conhecida por sua beleza natural, incluindo praias como Waikiki, e por sua importância histórica como capital do Reino Havaiano e, posteriormente, do estado americano. Por Flipar

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