Entretenimento Lei de Direitos Autorais: conheça as regras para que obras na área de cultura entrem em domínio público O conceito de domínio público estabelece o momento em que uma obra intelectual deixa de ser propriedade exclusiva de seus herdeiros ou detentores de direitos e passa a integrar o patrimônio cultural comum, permitindo o livre uso, adaptação e reprodução. Por Flipar

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