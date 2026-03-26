Galeria Túmulo de Humayun: o monumento mogol que foi inspiração para o famoso Taj-Mahal O Túmulo de Humayun, situado em Nova Délhi, é uma joia arquitetônica que inaugura a era da inovação arquitetônica Mughal na Índia. Comissionado em 1569-70 por Hamida Banu Begum, viúva do imperador, o monumento não é apenas um túmulo, mas um testemunho da síntese cultural entre tradições persas e indianas. Por Flipar

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