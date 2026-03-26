Entretenimento Diversão na gangorra: um clássico de praças e parques infantis A gangorra é um dos brinquedos mais antigos e universais. Diverte as crianças em parques e quintais pelo mundo. Suas origens remontam a simples troncos e traves usados como alavancas para o sobe e desce. Saiba curiosidades sobre ele. Por Flipar

Reprodução do Flickr Marco Peres