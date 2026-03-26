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Diversão na gangorra: um clássico de praças e parques infantis

A gangorra é um dos brinquedos mais antigos e universais. Diverte as crianças em parques e quintais pelo mundo. Suas origens remontam a simples troncos e traves usados como alavancas para o sobe e desce. Saiba curiosidades sobre ele.

Por Flipar
Reprodução do Flickr Marco Peres

Povos ancestrais já exploravam o princípio da alavanca, criando tábuas equilibradas sobre suportes. Esses primeiros modelos rústicos combinavam diversão com o desenvolvimento de equilíbrio e coordenação.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Na Europa medieval, crianças brincavam com tábuas apoiadas em troncos, precursora da gangorra moderna. Com o tempo, ela se espalhou pelas aldeias como parte das diversões comunitárias.

Reprodução do Flickr Angie Chang

A Revolução Industrial favoreceu a construção de gangorras mais duráveis, com metal e madeira tratada. Parques públicos do século XIX passaram a inserir o brinquedo nas áreas de lazer urbanas.

Reprodução do Flickr Marcos Souza

As gangorras normalmente são feitas de madeira, metal ou plástico resistente, materiais capazes de suportar peso e uso contínuo. Em parques públicos, é comum a combinação de estrutura metálica com assentos de plástico ou madeira tratada, visando durabilidade e segurança.

Reprodução do Flickr Gisele Maciel

No litoral paranaense, especialmente em Paranaguá, a gangorra recebe o apelido de catita entre moradores. Esses nomes populares refletem a diversidade cultural e linguística do país.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Em Portugal e em outras partes da lusofonia, o brinquedo é frequentemente chamado de balancé. Lá também se usa “sobe-e-desce” para descrever a ação de subir e descer alternadamente.

Roberto Picco de Sacile/Wikimédia Commons

Na Espanha e na América Hispânica, o nome tradicional é sube y baja, que descreve precisamente o movimento. Esse termo é amplamente utilizado em parques infantis e praças.

Reprodução do Flickr Fabio Alvarado

Nos Estados Unidos e no Canadá, o brinquedo é conhecido como teeter-totter em muitas regiões. A expressão imita o som e o balancear instável da tábua no fulcro.

Reprodução do Flickr Ewan Edwards

Em outras partes dos Estados Unidos, especialmente no sul, o termo see-saw é comum entre crianças e adultos. Esse nome vem do inglês tradicional e está presente em livros e canções infantis.

Reprodução do Flickr Erica

No inglês britânico, see-saw é a forma mais usada para descrever esse balanço de duas pessoas. A palavra foi registrada desde o século XVII, associada a movimentos alternativos.

Matt Lemke/Wikimédia Commons

Na França, o brinquedo recebe o nome de bascule, ligado ao verbo “basculer”, que significa inclinar-se. Esse termo também é usado em contextos mecânicos, ligando linguagem e função.

Jean Housen/Wikimédia Commons

Na Itália, o brinquedo é conhecido como altalena a bilico ou simplesmente bilico, enfatizando o aspecto de equilíbrio. Cada nome europeu carrega nuances linguísticas que descrevem o ato de oscilar.

Reprodução do Flickr Derek K. Miller

Independentemente do nome — gangorra, zanga-burrinho, catita, balancé, teeter-totter ou see-saw — esse brinquedo celebra a alegria infantil.

Reprodução do Flickr themacattack

Ele simboliza equilíbrio, cooperação e a diversão simples que une crianças de diferentes culturas.

Reprodução do Flickr chadsellers

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