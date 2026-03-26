Entretenimento Uma seleção de filmes que têm loops temporais Filmes que têm loops temporais, nas quais os personagens vivem o mesmo dia repetidamente ou entram em ciclos de vida e morte sem fim, são populares no cinema. Trata-se de um subgênero versátil o suficiente para se adaptar à comédia, terror e ação, com capacidade de surpreender o público. Relembre filmes marcantes com loops temporais! Por Flipar

Agê Barros Unsplash