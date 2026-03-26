Marcas que viraram sinônimo de produto: algumas entraram até no dicionário

Band-Aid - Marca de bandagem adesiva para pequenas feridas ou cortes. Foi criada em 1920 pela empresa americana Johnson e Johnson. Mesmo que pessoa compre de outra empresa, chama o produto de 'band-aid'.
Bombril - Marca de esponjas de aço criada pelo empresário Roberto Sampaio Ferreira em 1948. O slogan “1.001 utilidades” apresentado pelo ator Carlos Moreno, seu garoto-propaganda por 35 anos, deu muita popularidade ao nome.
Catupiry - Marca brasileira de requeijão criada em 1911, passou a designar no dia a dia um tipo de queijo cremoso presente em pizzas, lanches e pratos diversos.
Cotonetes - Assim com o band-aid, é o nome de uma marca exclusiva da Johnson e Johnson. A empresa criou o termo cotonete inspirada na palavra cotton, que é algodão em inglês. Mas passou a ser referência para toda haste flexível para limpeza dos ouvidos.
Durex - Marca de fita adesiva fabricada pela empresa homônima, transformou-se em nome genérico do produto. Qualqer fita desse tipo hoje em dia é chamada de durex.
Gillette - Marca da corporação norte-americana Procter e Gamble, popularizou-se como termo para qualquer aparelho de barbear (em geral, grafado como Gilete).
Isopor - Marca registrada da Knauf para artigo da família dos plásticos, passou a designar o polímero EPS, presente no acondicionamento de produtos e com outras finalidades.
Leite Moça - Fabricada pela Nestlé, a marca de leite condensado passou a nominar informalmente a guloseima. Muitas vezes, a dona de casa compra o leite condensado de outra marca, mas chama o produto de leite Moça.
Leite Ninho - Marca de leite de pó da Nestlé que também alcançou o “status” de nome do produto. Muitas pessoas compram leite em pó de outras marca, mas falam leite Ninho.
Maizena — Marca de amido de milho bastante difundida no Brasil. No uso cotidiano, “maisena” (com S) costuma ser empregada como sinônimo do produto. Vale a ressalva: o termo já existia antes da marca, ligado ao milho (“maize”), e a grafia com Z foi adotada comercialmente. Mesmo quando o produto é de outra fabricante, muita gente acaba usando o nome da marca, já que a pronúncia é a mesma
Modess - Marca da Johnson e Johnson (olha ela aí de novo!), tornou-se sinônimo de absorvente feminino.
Miojo - Marca da japonesa Nissin, popularizou-se como forma de designar o macarrão instântaneo.
Rimmel - Marca fundada pela House of Rimmel, tornou-se sinônimo de cosmético feminino para os cílios (grafado como rímel).
Sucrilhos - Marca de cereal matinal produzido pela Kellogg Company - muito famosa pela mascote tigre Tony.
Tupperware - Marca de recipientes plásticos para armazenar alimentos lançada em 1946 e presente no mundo todo. No Brasil, passou a nomear produtos similares.
Yakult - Marca japonesa de bebida láctea fermentada que contém lactobacilos (gênero de bactérias) vivos. Sua popularidade fez as pessoas referirem-se a probióticos variados como “yakult”.
Xerox - Nome de uma empresa americana do setor de tecnologia da informação. Ficou conhecida mundialmente pela criação da fotocopiadora, o que fez o termo popularizar-se como sinônimo de reprodução de documentos por meio dessa máquina.