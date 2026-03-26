Marcas que viraram sinônimo de produto: algumas entraram até no dicionário

No Brasil, algumas marcas alcançaram tamanha popularidade que se tornaram sinônimo de produto. Na maioria dos casos, elas se consagraram no uso popular. Mas em pelo menos cinco casos as palavras chegaram a ser absorvidas pelo dicionário: xerox, gilete, cotonete, isopor e rímel. Veja que curioso.

Por Flipar
Band-Aid - Marca de bandagem adesiva para pequenas feridas ou cortes. Foi criada em 1920 pela empresa americana Johnson e Johnson. Mesmo que pessoa compre de outra empresa, chama o produto de 'band-aid'.

Bombril - Marca de esponjas de aço criada pelo empresário Roberto Sampaio Ferreira em 1948. O slogan “1.001 utilidades” apresentado pelo ator Carlos Moreno, seu garoto-propaganda por 35 anos, deu muita popularidade ao nome.

Catupiry - Marca brasileira de requeijão criada em 1911, passou a designar no dia a dia um tipo de queijo cremoso presente em pizzas, lanches e pratos diversos.

Cotonetes - Assim com o band-aid, é o nome de uma marca exclusiva da Johnson e Johnson. A empresa criou o termo cotonete inspirada na palavra cotton, que é algodão em inglês. Mas passou a ser referência para toda haste flexível para limpeza dos ouvidos.

Durex - Marca de fita adesiva fabricada pela empresa homônima, transformou-se em nome genérico do produto. Qualqer fita desse tipo hoje em dia é chamada de durex.

Gillette - Marca da corporação norte-americana Procter e Gamble, popularizou-se como termo para qualquer aparelho de barbear (em geral, grafado como Gilete).

Isopor - Marca registrada da Knauf para artigo da família dos plásticos, passou a designar o polímero EPS, presente no acondicionamento de produtos e com outras finalidades.

Leite Moça - Fabricada pela Nestlé, a marca de leite condensado passou a nominar informalmente a guloseima. Muitas vezes, a dona de casa compra o leite condensado de outra marca, mas chama o produto de leite Moça.

Leite Ninho - Marca de leite de pó da Nestlé que também alcançou o “status” de nome do produto. Muitas pessoas compram leite em pó de outras marca, mas falam leite Ninho.

Maizena — Marca de amido de milho bastante difundida no Brasil. No uso cotidiano, “maisena” (com S) costuma ser empregada como sinônimo do produto. Vale a ressalva: o termo já existia antes da marca, ligado ao milho (“maize”), e a grafia com Z foi adotada comercialmente. Mesmo quando o produto é de outra fabricante, muita gente acaba usando o nome da marca, já que a pronúncia é a mesma

Modess - Marca da Johnson e Johnson (olha ela aí de novo!), tornou-se sinônimo de absorvente feminino.

Miojo - Marca da japonesa Nissin, popularizou-se como forma de designar o macarrão instântaneo.

Rimmel - Marca fundada pela House of Rimmel, tornou-se sinônimo de cosmético feminino para os cílios (grafado como rímel).

Sucrilhos - Marca de cereal matinal produzido pela Kellogg Company - muito famosa pela mascote tigre Tony.

Tupperware - Marca de recipientes plásticos para armazenar alimentos lançada em 1946 e presente no mundo todo. No Brasil, passou a nomear produtos similares.

Yakult - Marca japonesa de bebida láctea fermentada que contém lactobacilos (gênero de bactérias) vivos. Sua popularidade fez as pessoas referirem-se a probióticos variados como “yakult”.

Xerox - Nome de uma empresa americana do setor de tecnologia da informação. Ficou conhecida mundialmente pela criação da fotocopiadora, o que fez o termo popularizar-se como sinônimo de reprodução de documentos por meio dessa máquina.

