Galeria Saiba o que existe no edifício mais largo do planeta O New Century Global Center é o edifício mais largo do mundo, com 1,76 milhão de metros quadrados. Fica em Chengdu, na China. Mais que uma construção, é um símbolo da ambição humana e da engenharia moderna, abrigando uma cidade inteira sob um teto. Por Flipar

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