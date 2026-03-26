Animais

Saiba quais são os maiores peixes de água doce do Brasil

A fauna brasileira tem grande variedade de peixes e outros animais marinhos. Alguns peixes de água doce são bem grandes e chamam atenção. Veja alguns.

Por Flipar
LarrynJill - Flickr

Bicuda: esse peixe chega a 1 metro de comprimento e pode pesar até cinco quilos. Seu corpo é alongado e sua boca, pontuda. Costuma ser bem veloz e saltar para fora d’água para se alimentar.

wikimedia commons Jonathan (Jon) Armbruster

Dourado: natural das bacias dos rios São Francisco e Paraná, o dourado pode atingir mais de 25 kg e alcançar 1 metro de comprimento. Ele também se alimenta de peixes menores.

wikimedia commons David Morimoto

Tambaqui: o tambaqui vive na região norte do Brasil e em alguns estados do centro do país, como Mato Grosso, Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Pode atingir até 1 metro e pesar 30 kg.

wikimedia commons Tino Strauss

Cachara: esse peixe tem uma cabeça achatada e o corpo alongado. É considerado um peixe de grande porte que pode atingir 1,2 metro de comprimento e pesar até 20 kg. É encontrado nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo.

wikimedia commons Chrumps

Pirarara: encontrado nas bacias dos rios Araguaia, Tocantins e Amazonas, o pirarara pode atingir 1,5 metro de comprimento e pesar até 60 kg! Ele é onívoro e se alimenta de frutas, sementes e peixes menores.

Maureen Wikimedia Commons

Jaú: assim como o pirarara, pode atingir 1,5 metro de comprimento, mas a diferença está no peso: pode chegar a 100 kg! Ele se alimenta de outros peixes, gosta de viver em rios cheios e se esconder em pedras submersas.

reprodução youtube

Poraquê: é uma espécie de peixe elétrico encontrada nas águas da região amazônica. Ele consegue atingir até 2 metros de comprimento, mas pesa pouco, até 20 kg. Quando se sente ameaçado, ele pode desferir cargas elétricas de até 600 volts de potência! Melhor manter distância…

Wikimedia Commons National Institute of Ecology

Piraíba: é um tipo de peixe que costuma ser associado com tubarões, dada a sua semelhança. Pode atingir até 2,5 metros de comprimento e pesar incríveis 300 kg!

wikimedia commons PauloFerreiraBR

Por conta da pesca predatória, contudo, é raro encontrar exemplares tão grandes. A piraíba costuma habitar as águas profundas das bacias do Amazonas e do Tocantins-Araguaia e se alimentar de outros peixes.

Divulgação / belem.pa.gov.br

Pirarucu: finalmente, o campeão dos peixões do Brasil é o famoso Pirarucu. Pode atingir até 3 metros de comprimento e 220 kg. Naturalmente, eles podem ser encontrados nos rios da bacia Amazônica, geralmente em águas calmas e rasas e se alimentam de peixes como cascudo, pescada e tucunaré.

wikimedia commons Citron / CC-BY-SA-3.0

A exemplo da Paraíba, os “pirarucus gigantes” são cada vez mais raros de serem encontrados, principalmente por conta da pesca predatória.

Flickr - Cliff

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