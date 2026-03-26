Galeria Como preparar sobremesas brasileiras que sempre figuram entre as melhores do mundo A diversidade da culinária brasileira também se reflete nas sobremesas, que combinam ingredientes simples com sabores marcantes e muita tradição. Alguns clássicos atravessam gerações e conquistam paladares dentro e fora do país. Não por acaso, essas delícias costumam aparecer com frequência em rankings internacionais,. Veja como preparar algumas delícias. Por Flipar

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