Sabores de Minas: a tradição que conquista o Brasil à mesa

O prato é feito com uma combinação de purê de feijão (tradicionalmente feijão preto) e farinha de mandioca que é usada como um agente espessante. Outros ingredientes usados no prato incluem cebola, alho, azeite de oliva, salsa e folhas de louro, conforme a descrição no guia.
O prato costuma ser servido acompanhado de linguiça de porco, arroz, ovos e couve. E esse é apenas um dos exemplos da rica culinária mineira, que tem sabores apreciados por consumidores de todo o Brasil e também turistas. Veja algumas delícias de Minas Gerais que fazem sucesso.
Pão de queijo: feito com polvilho azedo, queijo e leite, é uma das iguarias mais conhecidas da culinária brasileira.
Frango com quiabo: um prato simples e saboroso, feito com frango, quiabo e temperos. Quem sabe fazer consegue retirar a baba do quiabo.
Feijão tropeiro: um prato completo, feito com feijão, farinha de mandioca, torresmo, linguiça e outros ingredientes.
Vaca atolada: um prato com carne de vaca, mandioca e outros ingredientes que podem variar. É muito comum acrescentar abóbora, cenoura, batata ou chuchu.
Leitão à pururuca: O processo transforma o couro borrachudo do porco em uma pele crocante e atrativa. Para isso, despeja-se óleo bem quente. O tempero leva pimenta-do-reino, coentro e louro. Usa-se vinho tinto e a decoração cai bem com pêssego.
A comida mineira tambÃ©m Ã© bastante conhecida por suas sobremesas tradicionais. E hoje em dia a onda diet faz com quem haja versÃµes sem acrÃ©scimo de aÃ§Ãºcar nos doces. Mas a tradiÃ§Ã£o Ã© com aÃ§Ãºcar mesmo.
Doce de Leite: uma sobremesa clássica de Minas Gerais, feita cozinhando leite com açúcar até atingir uma consistência cremosa.
Goiabada: a receita tradicional leva basicamente goiaba e açúcar. A fruta é cozida até atingir uma consistência espessa e adquirir um sabor acentuado e doce.
Bolo de fubá: um bolo feito com fubá, leite, açúcar e outros ingredientes. É muito tradicional no 'café da tarde' dos mineiros.