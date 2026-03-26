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Terra submersa na Oceania pode ter abrigado até 500 mil pessoas

Pesquisa científica publicada pela revista Quartenary Science Reviews revelou detalhes de um antigo continente submerso na costa da Austrália.

Por Flipar
Divulgação

O estudo sugere que há cerca de 70 mil anos essa imensa massa de terra subaquática pode ter abrigado uma população de até meio milhão de habitantes.

Mike Lehmann/Wikimedia Commons

Essa espécie de civilização perdida, uma “Atlântida australiana”, compunha continente maior do passado geológico da terra (paleocontinente) de nome Sahul.

Carley Rosengreen / Universidade Griffith

No Sahul, a extensa terra hoje submersa se ligava aos territórios que hoje referem-se a Austrália, Tasmânia e Nova Guiné.

Kanguole/Wikimédia Commons

De acordo com os pesquisadores, essa massa terrestre também ligava as porções australianas de Kimberley e Arnhem Land, hoje separadas por uma baía oceânica.

Quaternary Science Reviews/Divulgação

Essa extensa paisagem repousa atualmente a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. A elevação do nível da água, decorrente da última era glacial, encobriu cerca de 50% da plataforma, mudando drasticamente o perfil da região.

Makri27/Pixabay

O cálculo dos pesquisadores aponta para o desaparecimento sob as águas de cerca de 100 mil km² de terra em um período de 400 anos.

Unsplash/CC0 Public Domain

Por meio de modelos demográficos, os pesquisadores concluíram que essa plataforma submersa pode ter abrigado populações entre 50 mil e 500 mil pessoas em momentos variados.

Reprodução de vídeo twitter @olhardigital

Os estudos concluíram que a extensa terra submersa na costa australiana possuía características propícias para o desenvolvimento de vida humana.

Estação Espacial Internacional/Divulgação

Entre as condições adequadas estavam lagos de água doce e paisagens favoráveis para servir de abrigo.

Geoscience Australia/Divulgação

As revelações feitas a partir das pesquisas aumentaram o interesse arqueológico na região, especialmente para entender o estilo de vida daquela época.

Atlântida australiana - Divulgação

Publicações voltadas para descobertas científicas apelidaram o território submerso de “Atlântida australiana” em referência à famosa lenda da civilização perdida.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Escritos do filósofo Platão, no século IV a.C., mencionavam civilização lendária de grande desenvolvimento tecnológico, econômico e militar que teria habitado uma ilha próxima à Península Ibérica.

Reflex Reaction/Wikimedia Commons

Segundo a lenda, Atlântida, que não tem existência amparada em evidências, teria sido engolida pelo oceano após um terremoto.

George Grie/Wikimedia Commons

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