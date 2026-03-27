Por que a caixa-preta é laranja? Veja curiosidades sobre esse dispositivo de segurança que revolucionou a aviação

Esse equipamento surgiu na década de 1950, quando o cientista australiano David Warren desenvolveu o primeiro modelo com a ideia de registrar dados técnicos e conversas da cabine para entender melhor as causas de acidentes.
A proposta ganhou apoio internacional após alguns desastres aéreos difíceis de explicar na época. Embora receba esse nome popular, o equipamento é obrigatoriamente pintado de laranja brilhante para facilitar sua localização em destroços.
O termo 'caixa-preta' surgiu por alguns motivos históricos e técnicos. Uma hipótese é que, na década de 1950, houve um 'boom' de novos equipamentos para aeronaves, e os pilotos estadunidenses costumavam apelidá-los de 'black boxes' (caixas-pretas, em português).
Atualmente, a caixa-preta é composta por dois sistemas principais: o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine. O primeiro registra informações como altitude, velocidade e funcionamento dos sistemas. Já o segundo capta diálogos entre pilotos e sons do ambiente da cabine.
Normalmente, a caixa-preta não fica na frente da aeronave, mas sim na seção da cauda, pois essa estrutura costuma sofrer menos danos físicos em casos de colisão frontal. Ela também possui um emissor de sinal subaquático para facilitar sua localização em caso de queda no mar.
As informações armazenadas ajudam especialistas a reconstruir os momentos finais do voo com precisão. Graças à análise desses dados, muitas falhas técnicas e operacionais já foram identificadas e corrigidas ao longo do tempo.