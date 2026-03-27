Galeria Por que a caixa-preta é laranja? Veja curiosidades sobre esse dispositivo de segurança que revolucionou a aviação Objeto sempre muito citado quando acontece um acidente aéreo, a caixa-preta dos aviões é um dispositivo de registro fundamental, projetado para armazenar dados técnicos e diálogos da cabine durante um voo. Por Flipar

Reprodução/Transportation Safety Board of Canada