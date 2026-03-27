Galeria Após 125 anos, charretes movidas a cavalo deixam de circular em Poços de Caldas O dia 12 de março de 2026 marcou o encerramento da circulação de charretes movidas a cavalo na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Esse serviço turístico, baseado na condução por animais, prevaleceu na cidade por 125 anos. Por Flipar

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