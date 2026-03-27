Estilo de Vida Síndrome da Vibração Fantasma: entenda essa sensação que afeta usuários de celulares Sabe a sensação de que o celular está vibrando, mas, na verdade, não está? Isso se chama Síndrome da Vibração Fantasma. A pessoa acha que o aparelho vibrou, checa, mas não há há nenhum registro: nem de ligação nem de mensagem. Por Flipar

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