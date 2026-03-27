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Síndrome da Vibração Fantasma: entenda essa sensação que afeta usuários de celulares

Sabe a sensação de que o celular está vibrando, mas, na verdade, não está? Isso se chama Síndrome da Vibração Fantasma. A pessoa acha que o aparelho vibrou, checa, mas não há há nenhum registro: nem de ligação nem de mensagem.

Por Flipar
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Essa síndrome foi descrita pela primeira vez em um artigo publicado no jornal norte-americano New Pittsburgh Courier, em 2003.

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Pesquisadores das universidades de Indiana e Purdue, nos Estados Unidos, descobriram que estudantes universitários estão mais propensos a sentir os efeitos da síndrome.

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De 290 pessoas ouvidas, 258 disseram sentir isso pelo menos uma vez em 15 dias. Ou seja, a maioria tem essa impressão de que o celular está com alguma vibração.

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Especialistas ressalta que trata- se de uma sensação, não de uma doença. Por isso, a princípio, não é preocupante.

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A pessoa tem a impressão de que o aparelho está tocando porque isso faz parte do seu cotidiano. Isso está mais ligado a um hábito, não a um distúrbio.

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Porém, um sinal de alerta pode acender quando a pessoa tem essa sensação várias vezes ao longo do dia. Especialistas dizem que isso pode ser um gatilho para aumentar a ansiedade.

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A maioria das pessoas fica mais suscetível a sentir essa vibração fantasma em determinados momentos. Por exemplo, quando estão mais vulneráveis emocionalmente.

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As pessoas devem ficar atentas para que o vínculo com o celular não faça com que elas fiquem desconectadas da vida real. Quando a pessoa está focada no celular, o volume de uma conversa ao redor automaticamente fica 'reduzido'.

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Da mesma forma, os olhos estão fixos no conteúdo do celular e não percebem o que está acontecendo perifericamente.

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Um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos (foto) e de Humboldt, na Alemanha, mostrou que a pessoa fica mais estressada quando é interrompida durante o trabalho.

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A pessoa que tem o trabalho interrompido se sente pressionada a retomar às atividades e, para isso, dependendo do 'apelo' do celular, necessita fazer um esforço.

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O celular é considerado um aparelho que gera uma grande expectativa e deixa as pessoas em estado de alerta permanente. Por isso, recomenda-se que as pessoas, ao longo do dia, fiquem alguns momentos sem o celular.

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É um exercício para que a pessoa possa se conectar com situações reais, com o foco no que está diante de si mesma, sem a interferência do aparelho.

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