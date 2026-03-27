Galeria Japão: conheça a mais antiga monarquia do mundo No dia 6 de setembro de 2025, o príncipe Hisahito, do Japão, celebrou a sua maioridade com uma cerimônia tradicional no Palácio Imperial de Tóquio. Aos 19 anos, ele foi oficialmente reconhecido como adulto e reafirmou seu compromisso com os deveres da família imperial. Por Flipar