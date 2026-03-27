Canto inconfundível e delicadeza peculiar: curiosidades sobre os bem-te-vis

Diante dessas características, veja mais curiosidades sobre esse animal relativamente pequeno, porém com um estilo próprio de ser.
Esta ave, que mede cerca de 23,5 centímetros, caracteriza-se principalmente pela coloração amarela viva no ventre e uma listra branca no alto da cabeça.
Ela pode ser encontrada desde o sul mexicano até a Argentina, além do sul do Texas (EUA) e possui um longo bico negro, achatado, resistente e um pouco encurvado.
O bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) é uma ave passeriforme da família dos tiranídeos de nome científico. Assim, a espécie é conhecida pelos índios como pituã, pitaguá ou puintaguá.
Os únicos representantes do gênero Pitangus eram o bem-te-vi e a espécie Pitangus lictor, porém atualmente só uma espécie enquadra-se neste gênero, o próprio bem-te-vi.
Elas são aves monogâmicas, que assumem um aspecto migratório em algumas regiões, e pode ser visto tanto sozinho como em bando. Ele tem a capacidade de alcançar uma densidade populacional entre 8 e 10 pares por hectare.
O bem-te-vi consegue viver na cidade tão bem quanto no campo. Isso porque seu ninho é feito basicamente de capim e pequenas ramas, mas pode ser encontrado nas cidades feito a partir de restos de papel, plástico e fios.
É comum encontrá-lo em matas, margens de rios, florestas, pastagens, praias e cidades, adaptando-se facilmente ao habitat. O ninho, por sua vez, fica normalmente em local visível, como árvores cerradas e altas, assim como nas cavidades dos geradores de postes.
Ele tem uma alimentação que, apesar de ser insetívora, é bastante variada, como frutas e flores, minhocas, pequenas cobras, lagartos, crustáceos, peixes e girinos de lagos e rios rasos, carrapatos de bovinos e eqüinos.
Um dos destaques desta ave é que elas possuem grande agilidade, o que lhe permite capturar insetos em pleno voo, apesar de ser mais comum agir sobre os que estão pousados em ramos.
Mesmo com uma aparência frágil, o bem-te-vi não se intimida e ameaça vigorosamente outros pássaros maiores, como o gavião e o urubu. Ele defende bem seu território e ninho, podendo se tornar agressivo com este instinto de proteção.
O bem-te-vi possui uma grande importância na dispersão de sementes em áreas de cerrado, além de ajudar no controle de pragas de insetos, graças ao seu hábito alimentar generalista.
Eles são um dos primeiros pássaros a vocalizarem ao amanhecer e costumam se banhar em poças e chafarizes, chamando a atenção. Já sobre a reprodução, as fêmeas põem de 2 a 4 ovos por vez.
O canto do bem-te-vi é usado para marcar território, atrair fêmeas e avisar outros animais da mesma espécie da aproximação de um predador
O bem-te-vi é conhecido por seu canto alto e repetitivo que soa como “bem-te-vi”. Ele é característico, pois forma uma onomatopeia (palavra que imita o som que representa),
Nesse sentido, essa é ave é um dos poucos casos em que o nome da ave é uma representação fiel de seu canto, o que encanta quem tem o prazer de ouvi-lo, sobretudo pela manhã.
Os ovos desses animais são cônicos com pintinhas pretas como os de codorna. Após a eclosão, possuem um desenvolvimento altricial (nasce quase sem penas com olhos fechados, não voa nem anda).
Apenas no Brasil, são mais de dez tipos de bem-te-vi. Entre os mais conhecidos, estão bem-te-vi-pequeno; bem-te-vi-da-copa; neinei; bentevizinho-de-penacho-vermelho e bentevizinho-do-brejo.
De acordo com a crença popular, quando vários bem-te-vis começam a cantar, pode se preparar: vem muita chuva por aí. No entanto, nada comprovado cientificamente, sendo apenas uma ideia impregnada no imaginário social.
O bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) é encontrado em todo o Brasil, em diversos tipos de ambientes, como florestas, plantações, jardins, margens de rios e lago. No entanto, o bioma mais popular deste animal é o Cerrado.