Com obras de Michelangelo e da Vinci, Castello Sforzesco é ícone em Milão

Construído no século XV por Francesco Sforza, que se tornou Duque de Milão, o castelo foi erguido sobre os restos de uma fortificação anterior, datada do século XIV.
Durante o governo dos Sforza, o castelo foi transformado em uma residência ducal luxuosa, atraindo artistas e intelectuais da época.
Um dos nomes mais famosos associados ao castelo é o de Leonardo da Vinci, que trabalhou para os Sforza e deixou sua marca em algumas partes da estrutura.
O castelo é decorado com símbolos heráldicos da família Sforza, como a cobra devorando um homem ('biscione'), que também é um emblema tradicional de Milão.
Um dos membros mais influentes da dinastia Sforza foi Galeazzo Maria Sforza. Ele se tornou duque de Milão em 1466, após a morte de seu pai, e governou até seu assassinato em 1476.
O castelo é um exemplo impressionante da arquitetura renascentista, com suas torres imponentes, pátios internos e detalhes decorativos.
No pátio interno, há um antigo poço que, segundo lendas locais, seria assombrado por espíritos de prisioneiros que morreram ali durante os períodos de guerra.
O complexo é cercado por grandes muralhas e um fosso, que hoje está seco, mas que já serviu como uma defesa adicional contra invasores.
O castelo também é conhecido por sua Torre del Filarete, uma torre central que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis de Milão.
Ao longo dos séculos, o castelo passou por várias transformações e foi utilizado para diferentes propósitos, tendo inclusive servido como quartel militar durante o domínio espanhol e austríaco.
No século XIX, o castelo foi restaurado pelo arquiteto Luca Beltrami, que devolveu ao edifício parte de sua glória original e o transformou em um espaço cultural.
Hoje, o Castello Sforzesco abriga vários museus e coleções de arte, incluindo o Museu de Arte Antiga, o Museu de Instrumentos Musicais e o Museu de Artes Decorativas.
O local também abriga a Pinacoteca, que exibe obras de artistas como Michelangelo, Mantegna e Bramantino.
Uma das peças mais famosas do castelo é a 'Pietà Rondanini', a última escultura inacabada de Michelangelo, que atrai visitantes de todo o mundo.
Além dos museus, o castelo é cercado pelo Parco Sempione, um grande parque público que oferece um refúgio tranquilo no meio da movimentada cidade.
Durante as guerras e invasões que marcaram a história de Milão, o castelo sofreu danos significativos, mas foi sempre restaurado e preservado.
Além de sua relevância histórica e arquitetônica, o Castello Sforzesco é palco de exposições temporárias, eventos culturais e concertos.
Sua presença robusta e elegante no centro de Milão simboliza séculos de história e continua a ser uma das atrações mais visitadas e admiradas da cidade.
Quem quiser, pode visitar o castelo por conta própria ou participar de uma visita guiada para conhecer todos os detalhes e curiosidades deste lugar histórico e culturalmente rico.
Para mais informações, você pode consultar o site oficial do castelo ('https://www.milanocastello.it/en', sem as aspas), que oferece detalhes sobre a história, arquitetura e as atrações do local.