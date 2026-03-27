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Com obras de Michelangelo e da Vinci, Castello Sforzesco é ícone em Milão

Um dos marcos mais emblemáticos de Milão, na Itália, o Castello Sforzesco é símbolo de poder e herança cultural. Conheça esse lugar fascinante!

Por Flipar
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Construído no século XV por Francesco Sforza, que se tornou Duque de Milão, o castelo foi erguido sobre os restos de uma fortificação anterior, datada do século XIV.

reprodução The Granger Collection, New York

Durante o governo dos Sforza, o castelo foi transformado em uma residência ducal luxuosa, atraindo artistas e intelectuais da época.

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Um dos nomes mais famosos associados ao castelo é o de Leonardo da Vinci, que trabalhou para os Sforza e deixou sua marca em algumas partes da estrutura.

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O castelo é decorado com símbolos heráldicos da família Sforza, como a cobra devorando um homem ('biscione'), que também é um emblema tradicional de Milão.

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Um dos membros mais influentes da dinastia Sforza foi Galeazzo Maria Sforza. Ele se tornou duque de Milão em 1466, após a morte de seu pai, e governou até seu assassinato em 1476.

reprodução Uffizi Gallery, Florence

O castelo é um exemplo impressionante da arquitetura renascentista, com suas torres imponentes, pátios internos e detalhes decorativos.

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No pátio interno, há um antigo poço que, segundo lendas locais, seria assombrado por espíritos de prisioneiros que morreram ali durante os períodos de guerra.

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O complexo é cercado por grandes muralhas e um fosso, que hoje está seco, mas que já serviu como uma defesa adicional contra invasores.

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O castelo também é conhecido por sua Torre del Filarete, uma torre central que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis de Milão.

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Ao longo dos séculos, o castelo passou por várias transformações e foi utilizado para diferentes propósitos, tendo inclusive servido como quartel militar durante o domínio espanhol e austríaco.

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No século XIX, o castelo foi restaurado pelo arquiteto Luca Beltrami, que devolveu ao edifício parte de sua glória original e o transformou em um espaço cultural.

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Hoje, o Castello Sforzesco abriga vários museus e coleções de arte, incluindo o Museu de Arte Antiga, o Museu de Instrumentos Musicais e o Museu de Artes Decorativas.

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O local também abriga a Pinacoteca, que exibe obras de artistas como Michelangelo, Mantegna e Bramantino.

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Uma das peças mais famosas do castelo é a 'Pietà Rondanini', a última escultura inacabada de Michelangelo, que atrai visitantes de todo o mundo.

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Além dos museus, o castelo é cercado pelo Parco Sempione, um grande parque público que oferece um refúgio tranquilo no meio da movimentada cidade.

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Durante as guerras e invasões que marcaram a história de Milão, o castelo sofreu danos significativos, mas foi sempre restaurado e preservado.

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Além de sua relevância histórica e arquitetônica, o Castello Sforzesco é palco de exposições temporárias, eventos culturais e concertos.

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Sua presença robusta e elegante no centro de Milão simboliza séculos de história e continua a ser uma das atrações mais visitadas e admiradas da cidade.

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Quem quiser, pode visitar o castelo por conta própria ou participar de uma visita guiada para conhecer todos os detalhes e curiosidades deste lugar histórico e culturalmente rico.

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Para mais informações, você pode consultar o site oficial do castelo ('https://www.milanocastello.it/en', sem as aspas), que oferece detalhes sobre a história, arquitetura e as atrações do local.

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