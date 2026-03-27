Estilo de Vida Com obras de Michelangelo e da Vinci, Castello Sforzesco é ícone em Milão Um dos marcos mais emblemáticos de Milão, na Itália, o Castello Sforzesco é símbolo de poder e herança cultural. Conheça esse lugar fascinante! Por Flipar

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