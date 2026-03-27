Galeria Descubra as funcionalidades das rolhas: usadas até para artesanato Essenciais para vedar garrafas de vinho, as rolhas evitam que o líquido estrague ou perca seu sabor e aroma, algo que permite um envelhecimento controlado. No entanto, sua função vai muito além disso e pode ajudar em outros locais, inclusive na elaboração de artigos artesanais. Por Flipar

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