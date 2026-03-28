Entretenimento Oscar terá nova casa em Los Angeles a partir de 2029 A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que a cerimônia do Oscar passará por mudanças importantes a partir de 2029. Segundo a entidade, a premiação deixará o tradicional Dolby Theatre, onde ocorre desde 2002, e será realizada no Peacock Theater, também em Los Angeles. Por Flipar

Mfield - Matthew Field, http://www.photography.mattfield.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons