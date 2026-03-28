Oscar terá nova casa em Los Angeles a partir de 2029

De acordo com informações divulgadas pela própria Academia e pelo teatro, a mudança integra um acordo de dez anos com a empresa AEG, que prevê transformar o complexo LA LIVE na nova sede do evento até 2039.
O espaço receberá melhorias estruturais, incluindo ajustes no palco, sistemas técnicos e áreas de bastidores. O comunicado também informa que, a partir desse período, a cerimônia terá transmissão no YouTube, dentro de um acordo global exclusivo com a Academia.
Mas falemos sobre o hisórico Dolby Theatre, que seguirá recebendo o Oscar por enquanto. Localizado no bairro de Hollywood, na famosa avenida Hollywood Boulevard, ele integra o complexo de lazer e comércio conhecido atualmente como Ovation Hollywood.
O edifício foi inaugurado em 9 de novembro de 2001 e, já no ano seguinte, recebeu pela primeira vez a cerimônia do Oscar, tornando-se a primeira sede fixa da premiação após décadas em que o evento foi realizado em diferentes locais da região de Los Angeles.
O único ano que não ocorreu lá fora em 2021, quando a pandemia de covid-19 levou a Academia a transferir o evento para a Union Station.
O auditório possui cerca de 3.400 assentos distribuídos entre plateia e balcões e um palco de grandes dimensões, considerado um dos maiores entre teatros dos Estados Unidos.
Originalmente, o espaço foi inaugurado com o nome de Kodak Theatre, resultado de um acordo de patrocínio firmado com a empresa de fotografia Eastman Kodak. Em 2012, após a falência da companhia, a empresa Dolby Laboratories assumiu o patrocínio e o teatro passou a se chamar Dolby Theatre.
A entrada do teatro possui uma escadaria monumental que leva ao átrio principal e um percurso conhecido como “Awards Walk”, onde placas exibem os nomes dos vencedores do Oscar de melhor filme desde a criação da premiação, em 1928.
Durante a temporada do Oscar, o entorno do teatro se transforma em um grande cenário para a premiação. A tradicional passarela por onde desfilam atores, diretores e produtores é instalada na Hollywood Boulevard, enquanto a fachada do complexo recebe decoração especial com estatuetas e elementos cenográficos.
Em pouco mais de duas décadas, o Dolby Theatre foi palco de diversos momentos marcantes da história da premiação. Entre eles está a vitória de Kathryn Bigelow como primeira mulher a ganhar o Oscar de direção em 2010 por “Guerra ao Terror”.
Outros momentos marcantes foram o erro na entrega do prêmio de melhor filme em 2017, quando “La La Land” foi anunciado por engano no lugar de “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, e o tapa de Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia de 2022.