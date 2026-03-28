Vanessa da Mata será destaque de festival gratuito no Arpoador

O festival terá entrada gratuita e reunirá apresentações musicais e atividades culturais para diferentes públicos. De acordo com a divulgação do festival, a cantora encerra a programação no domingo com o espetáculo “Todas Elas”, nome de seu álbum lançado em 2025.
Além de faixas do disco, a cantora também apresentará diversos sucessos, como “Boa Sorte”, “Amado”, “Não Me Deixe Só” e “Ai, Ai, Ai”.
Nascida em Alto Garças, uma pequena cidade no interior do Mato Grosso, Vanessa da Mata é uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea. Veja curiosidades sobre ela!
Curiosamente, ela nunca teve formação musical formal. Aos 14 anos, mudou-se sozinha para Uberlândia (MG) para investir nos estudos.
Depois, foi para São Paulo, onde começou a se envolver profissionalmente com música. Lá, foi backing vocal da banda Black Uhuru (grupo jamaicano de reggae).
Antes de seguir carreira solo, Vanessa se destacou como compositora. Em 1997, fez parceria com Chico César em 'A Força que Nunca Seca', gravada depois por Maria Bethânia. Seu primeiro álbum solo, 'Vanessa da Mata' (2002), mostrou sua maturidade artística.
No álbum, ela mistura MPB com elementos de soul e reggae. Já em 'Essa Boneca Tem Manual' (2004), conquistou o grande público com 'Ai, Ai, Ai...', tema da novela 'Belíssima', e 'Ainda Bem', tema da novela 'Pé na Jaca'.
Em 2007, Vanessa veio o disco 'Sim', no qual lançou a música 'Boa Sorte/Good Luck', em parceria com o músico americano Ben Harper, um dos seus maiores hits.
Vanessa da Mata já recebeu diversos prêmios, incluindo três Prêmios Multishow de Música Brasileira e um Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro, por 'Sim'. Além da música, Vanessa também lançou o romance 'A Filha das Flores', em 2013.
A artista também é conhecida por seu engajamento em causas sociais, como valorização da cultura afro-brasileira, à defesa do meio ambiente e ao empoderamento feminino.
Em seus trabalhos, Vanessa já colaborou com artistas como Emicida, Seu Jorge e Gilberto Gil. Inclusive, ela é amiga de Mick Jagger, famoso vocalista dos Rolling Stones. O cantor foi visto esperando na fila de bastidores para cumprimentá-la após uma apresentação.