Thingvellir, um lugar único na Islândia: onde a terra se divide e o parlamento nasce

Esse afastamento contínuo das placas tectônicas, aliás, molda o vale de Thingvellir, em uma separação de 1 a 3 centímetros por ano. O processo dá origem a fendas impressionantes como Almannagjá e Silfra.
Thingvellir, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, é hoje um dos símbolos marcantes da Islândia, onde a força da geologia se encontra com a memória política e cultural de um povo.
No ano de 930, líderes dos clãs islandeses reuniram-se em Thingvellir para criar o Althingi, considerado o primeiro parlamento do mundo. Nesse espaço, as leis eram proclamadas em voz alta na Pedra da Lei (Lögberg), enquanto disputas eram resolvidas em assembleias abertas, marcando o nascimento de uma tradição democrática que marcaria profundamente a história da Islândia.
A Lögberg era o centro das assembleias, onde o “Law Speaker” recitava as leis de memória e conduzia os debates. O espaço simbolizava a força da tradição oral na organização jurídica islandesa por séculos. Além das decisões políticas, também abrigava tribunais, com julgamentos e punições aplicadas no próprio local
Foi em Thingvellir que, no ano 1000, a Islândia adotou oficialmente o cristianismo. A decisão foi tomada coletivamente, reforçando o papel do local como espaço de consenso e de escolhas que moldaram o futuro da nação.
Em 1944, a Islândia declarou sua independência da Dinamarca em Thingvellir. O local foi escolhido pela sua carga simbólica, reafirmando a ligação entre identidade nacional e este vale histórico.
Thingvellir tornou-se parque nacional em 1928, descrito como “santuário nacional protegido”. Em 2004, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, garantindo sua preservação como herança cultural e natural.
O maior lago natural da Islândia, Thingvallavatn, está dentro do parque. Suas águas cristalinas abrigam espécies endêmicas, como o peixe Salvelinus thingvallensis e o raro crustáceo Crymostygius thingvallensis, tornando-o um ponto de interesse para cientistas e mergulhadores.
A fissura de Silfra é famosa mundialmente pelo mergulho entre placas tectônicas. Suas águas geladas e transparentes oferecem visibilidade de até 100 metros, permitindo literalmente nadar entre a América e a Europa.
Thingvellir é parte da rota turística Círculo Dourado, junto com Geysir e Gullfoss. Além das paisagens dramáticas, o parque abriga a igreja Thingvallakirkja, construída em 1859 no mesmo local da primeira igreja islandesa erguida após a cristianização. Ao lado da igreja, há casas que servem para a equipe de apoio.
O parque já foi cenário de produções como 'Game of Thrones', reforçando sua aura épica. Mais do que um destino turístico, Thingvellir é um espaço onde geologia, política e cultura se entrelaçam, tornando-se um símbolo eterno da Islândia.