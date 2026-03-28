Galeria Thingvellir, um lugar único na Islândia: onde a terra se divide e o parlamento nasce Thingvellir é um parque nacional da Islândia que reúne duas dimensões fascinantes: a geológica e a histórica. É o lugar onde as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia se afastam lentamente, criando fissuras impressionantes no solo. Ao mesmo tempo, foi ali que nasceu o Althingi, considerado o primeiro parlamento do mundo e que veio a se tornar símbolo da democracia islandesa. Por Flipar

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