Galeria Do Egito ao Vaticano: o imponente obelisco da Praça de São Pedro Quem já viu a Praça de São Pedro, mesmo que apenas em fotografias, notou o imponente obelisco que ocupa o centro do espaço. Esse monumento de 327 toneladas não esteve sempre ali: sua trajetória é marcada por deslocamentos e transformações que refletem a própria história do cristianismo e do Vaticano. Hoje, ele simboliza fé e memória, mas sua origem remonta ao Egito e ao poder imperial de Roma. Por Flipar

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