Galeria Depressão de Danakil: o laboratório natural mais hostil do mundo A Depressão de Danakil, na Etiópia, é considerada um dos lugares mais extremos e bizarros da Terra. Com temperaturas que podem chegar a 60?°C e intensa atividade vulcânica, o local combina sal, enxofre e minerais em paisagens de beleza inquietante. Reconhecida como um dos ambientes mais inóspitos do planeta, Danakil é também um laboratório natural para compreender os limites da vida e da geologia. Por Flipar

Ara?t?rmac? Ekanr?n wikimedia commons