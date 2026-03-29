Só existem quatro mamíferos venenosos no planeta: entenda cada um

MUSARANHO - Algumas espécies de musaranhos, pequenos mamíferos que lembram ratos, possuem saliva venenosa. Esses animais são encontrados em várias partes do mundo e têm metabolismo acelerado.
O veneno é produzido nas glândulas salivares e injetado na presa por meio da mordida. Ele serve para paralisar pequenos animais, como insetos e até vertebrados de pequeno porte. Para humanos, o efeito costuma ser leve, podendo causar dor e irritação local.
Nem todos os musaranhos são venenosos, apesar de pertencerem ao mesmo grupo. Apenas algumas espécies possuem saliva tóxica, usada para imobilizar presas, como o musaranho-de-cauda-curta (Blarina brevicauda) e o musaranho-aquático (Neomys fodiens), enquanto outras, como o musaranho-pigmeu, não apresentam veneno funcional relevante.
LÓRIS - O lóris é um pequeno primata encontrado no sudeste da Ásia, conhecido por seus olhos grandes e comportamento aparentemente tranquilo. Apesar da aparência dócil, é um dos poucos primatas venenosos.
Ele produz uma secreção nas glândulas dos braços, que se torna venenosa ao ser misturada com a saliva. Ao morder, o animal pode injetar essa toxina em possíveis ameaças.
O veneno pode causar reações alérgicas intensas em humanos, incluindo dor, inchaço e até choque anafilático em casos mais graves. Também é usado como forma de defesa.
ALMIQUIS - O almiqui, também conhecido como solenodonte, é um mamífero raro encontrado no Caribe, especialmente em Cuba e na República Dominicana. Ele tem focinho alongado e hábitos noturnos.
Esse animal possui glândulas de veneno conectadas a dentes com sulcos, por onde a toxina é transmitida. O veneno é utilizado principalmente para capturar presas pequenas.
Apesar de não representar grande risco para humanos, o almiqui é um dos mamíferos venenosos mais antigos do planeta. Estudos indicam que seus ancestrais existem há cerca de 70 a 80 milhões de anos, ainda no período dos dinossauros, no fim do Cretáceo. Atualmente, está ameaçado de extinção devido à perda de habitat.
ORNITORRINCO - Mamífero semiaquático nativo da Austrália que chama atenção por sua aparência incomum, com bico semelhante ao de pato e corpo coberto por pelos densos. Ele pertence ao grupo dos monotremados, que botam ovos. O veneno não costuma ser fatal para humanos, mas provoca dor intensa e pode causar inchaço prolongado. Acredita-se que seja usado principalmente em disputas entre machos, e não para caça.
Os machos possuem uma característica rara entre mamíferos: uma espora venenosa localizada nas patas traseiras. Esse ferrão está ligado a uma glândula que produz toxinas, principalmente durante a época reprodutiva.
O veneno não costuma ser fatal para humanos, mas provoca dor intensa e pode causar inchaço prolongado. Acredita-se que seja usado principalmente em disputas entre machos, e não para caça.
Casos de envenenamento por ornitorrinco são raros, mas vale o alerta. Em 2023, uma mulher chamada Jenny Forward decidiu ajudar um ornitorrinco ferido no meio-fio e acabou sendo envenenada em Kingston, na Austrália. A mulher, sem proteção, conduziu o mamífero semiaquático com as mãos. Acabou sendo internada com intensa dor.