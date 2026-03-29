Só existem quatro mamíferos venenosos no planeta: entenda cada um

ORNITORRINCO - Mamífero semiaquático nativo da Austrália que chama atenção por sua aparência incomum, com bico semelhante ao de pato e corpo coberto por pelos densos. Ele pertence ao grupo dos monotremados, que botam ovos. O veneno não costuma ser fatal para humanos, mas provoca dor intensa e pode causar inchaço prolongado. Acredita-se que seja usado principalmente em disputas entre machos, e não para caça.