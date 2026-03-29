Música, rebeldia e legado: John Lennon teria hoje 85 anos

Um amigo da escola de arte de Lennon, Stuart Sutcliffe, foi persuadido a comprar um baixo. Em janeiro de 1960, ele sugeriu mudar o nome da banda para 'Beatals', em homenagem a Buddy Holly e aos The Crickets. Pouco tempo depois, adaptaram para Beatles. Stuart Sutcliffe foi saiu cedo da banda (em 1961) para seguir carreira artística e morreu pouco depois.