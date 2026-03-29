Galeria Raízes ou tubérculos: saiba as diferenças e aproveite ambos os tipos Muitas pessoas acreditam que raiz e tubérculo são a mesma coisa. Como ambos crescem debaixo da terra, a confusão é comum e atravessa gerações. Apesar da semelhança visual, eles são partes diferentes das plantas. Cada um tem origem e função específicas no desenvolvimento vegetal. Por Flipar

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