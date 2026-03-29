Raízes ou tubérculos: saiba as diferenças e aproveite ambos os tipos

A raiz é a estrutura responsável por fixar a planta ao solo. Também absorve água e nutrientes essenciais para o crescimento. Algumas raízes se desenvolvem de forma mais grossa e armazenam energia. É justamente essa parte que se transforma em alimento para o consumo humano.
Entre os exemplos mais conhecidos estão cenoura, beterraba e nabo. Esses alimentos são raízes verdadeiras e muito presentes na culinária.
O nabo é levemente picante com textura firme, muito usado em saladas, sopas e conservas. Rico em fibras, vitamina C e minerais, contribui para a imunidade e a digestão. Suas folhas também são nutritivas e podem ser preparadas refogadas ou em caldos.
A cenoura é rica em betacaroteno, fibras e vitaminas, contribui para a saúde da visão e da pele. Pode ser consumida crua, cozida, em sucos, saladas e diversas preparações do dia a dia.
A beterraba tem sabor adocicado, é bastante usada em saladas, sucos e pratos variados. Rica em ferro, fibras e antioxidantes, contribui para a saúde do sangue e para a disposição. Também pode ser consumida cozida, assada ou em preparações frias e quentes.
Outras raízes também fazem parte da alimentação em diversas regiões. Entre elas estão rabanete, mandioca, batata-doce e pastinaca, todas ricas em nutrientes e versáteis na cozinha. Esses alimentos mostram a variedade de raízes comestíveis presentes no dia a dia e em diferentes culturas gastronômicas.
Além de saborosas, as raízes costumam ser ricas em fibras e vitaminas. Por isso, ocupam lugar importante em uma alimentação equilibrada.
Já os tubérculos têm outra origem dentro da planta. Eles funcionam como uma espécie de reserva de energia subterrânea. Formam-se a partir de caules modificados que crescem sob a terra. Com o tempo, acumulam amido e nutrientes para a planta.
A batata inglesa é o exemplo mais famoso de tubérculo na culinária brasileira. Inhame e cará também fazem parte desse grupo de alimentos.
Uma diferença curiosa aparece na estrutura interna. Tubérculos têm “olhos” ou brotos, de onde podem nascer novas plantas. Essa característica não aparece nas raízes tradicionais. Por isso, observar o formato ajuda a identificar cada tipo.
A batata-doce entra nessa história de uma maneira especial. Afinal, embora muitos considerem que a batata-doce seja um tubérculo, ela é na verdade uma raiz.
Recebe o nome de raiz tuberosa por armazenar energia e crescer de forma volumosa. Entender essas diferenças ajuda a conhecer melhor os alimentos do cotidiano.
Resumindo de forma prática e ilustrativa: Tubérculo é um caule subterrâneo que armazena energia e pode gerar novos brotos, como a batata. Raiz é a parte que fixa a planta e absorve nutrientes, sem formar brotos, como a cenoura. Assim, o tubérculo pode dar origem a outra planta, enquanto a raiz comum não.