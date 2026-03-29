Estilo de Vida

Cidades com clima excepcional para passeios o ano inteiro; e tem Brasil na lista

O site 'HowStuffWorks' apontou recentemente 10 destinos que se destacam por terem um clima excepcional, recomendado para passeios dos turistas. Ótimas pedidas para a viagem de férias.

Por Flipar
Joan Oger/Unsplash

O portal considerou que brisas frescas e pouca variação climática ao longo do ano são fatores a serem levados em consideração. Isso significa que durante praticamente o ano inteiro esses lugares proporcionam uma estadia agradável. Veja a lista,

Flcirk rodolfo

A capital de Santa Catarina foi o nome do Brasil na lista. O portal destacou que Florianópolis tem um clima subtropical úmido, com temperaturas médias que variam entre 16?°C no inverno e 28?°C no verão.

Divulgação

Um clima ideal para quem busca clima equilibrado e dias ensolarados, já que a cidade tem mais de 40 praias e uma grande diversidade de paisagens naturais. Veja também cidades de outros países que foram citadas pelo excelente clima.

Divulgação

Viña del Mar, Chile: A cidade de 370 mil habitantes encanta com seu clima mediterrâneo ameno. As temperaturas médias variam de 10?°C no inverno a 22?°C no verão. Praias como Reñaca e Acapulco são destaques. Pouca chuva ao longo do ano e ventos refrescantes também são atrativos.

Wikimedia Commons/Carlos Figueroa

Buenos Aires, Argentina: A capital argentina tem um clima temperado úmido,que favorece caminhadas e passeios por bairros históricos e parques. A cidade atrai visitantes com sua arquitetura europeia e vida noturna agitada, com destaque para o tango e a gastronomia em bairros charmosos como La Boca e San Telmo.

Flickr hectorlo

Nice, França: Na Riviera Francesa, Nice desfruta de um clima mediterrâneo bem agradável, com verões quentes e ensolarados e invernos amenos. O sol por lá brilha em média 300 dias por ano. A cidade é famosa por praias de calhau e o calçadão Promenade des Anglais, ideais para passeios à beira-mar.

Tobi87/Wikimwdia Commons

Sydney, Austrália: Paraíso dos surfistas, Sydney dificilmente tem períodos de calor acima dos 30ºC. Além das praias, a cidade é ótima para passeios ao ar livre, visitas à Ópera de Sydney e pela região portuária.

Beau Giles/Wikimedia Commons

MedellÃ­n, ColÃŽmbia: Localizada na regiÃ£o montanhosa da ColÃŽmbia, MedellÃ­n Ã© conhecida como a â??Cidade da Eterna Primaveraâ? por seu clima ameno e estÃ¡vel ao longo do ano. Parques como o Explora e jardins botÃ¢nicos, alÃ©m da vibrante vida noturna e festivais como a Feira das Flores, oferecem experiÃªncias aos visitantes.

Jdapenao Di - WikimÃ©dia Commons

Cidade do Cabo, África do Sul: Clima mediterrâneo e temperaturas que variam entre 7?°C no inverno a 27?°C no verão. Tudo isso favorece o turismo na segunda cidade mais populosa da África do Sul. A Cidade do Cabo atrai visitantes com suas praias, vinícolas, trilhas na Table Mountain e paisagens costeiras deslumbrantes.

Tobias Reich/Unsplash

San Diego, Estados Unidos: Com pouca variação sazonal, San Diego tem temperaturas médias entre 14?°C e 24?°C o ano todo, clima ideal para passeios e andanças pela cidade. Praias famosas, como Coronado e La Jolla, são ideais para banho e esportes aquáticos. Além disso, o Balboa Park e o Zoológico de San Diego são atrações obrigatórias.

vanna Torres/Unsplash

Ilhas Canárias, Espanha: Eleito o destino com melhor clima do mundo, as Ilhas Canárias ostentam um clima subtropical único, com os termômetros variando entre 18?°C no inverno e 26?°C no verão. O clima favorável atrai turistas em busca de praias como Playa del Inglés ou paisagens vulcânicas como Teide, no Tenerife.

Flickr - Pedro Szekely

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