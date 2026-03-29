Galeria Portal de viagens seleciona os melhores destinos do mundo O portal especializado em viagens 'TripAdvisor' apontou, em 2025, os destinos mundiais que levaram o prêmio 'Traveler's Choice Awards' com base no ano anterior. A premiação é feita a partir de avaliações e pontuações dos próprios viajantes, durante 12 meses. Por Flipar

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